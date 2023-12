MyOwn îți spune ce să porți pe umăr în 2024 pentru a ieși în evidență

2024 este un an numai bun pentru a ieși în evidență. Magazinul online MyOwn are câteva propuneri apropo de ce genți din piele să porți în acest an.

Nu-i musai să porți culoarea anului!

Culoarea anului 2024 Pantone este peach fuzz, adică o nuanță de portocaliu-roz. Pentru firile interesate de modă, dar nu atât de tare încât să se apuce acum să cumpere toate hainele și accesoriile în culoarea anului, se potrivesc la fel de bine și produsele de culoare portocalie, ca spre exemplu o geantă portocalie, de purtat pe umăr și nu numai, care să reprezinte ori articolul statement din garderobă, ori un accesoriu asortat cu haina sau cu oricare alt articol vestimentar.

Și nuanța cognac a acestor genți din piele te poate apropia de peach fuzz, așadar te poți apropia de tendințele din marea modă doar făcând alegeri potrivite ție care totuși să te ducă în aceeași direcție.

MyOwn îți propune materialul anului

Depășind discuția trendurilor cromatice anuale, iată un trend valabil nu doar un an, ci întotdeauna: pielea naturală. MyOwn.ro îți propune să-ți cumperi genți de piele, preferabil din piele naturală, ca să ieși în evidență în primul rând prin calitatea garderobei tale. Calitatea superioară arată cel mai bine și, oricum, pielea la o geantă de damă este cea care îi oferă un aspect unic, iar ție un look unic. Nu mai vorbim de rezistența acesteia, de faptul că te poți baza întotdeauna pe ea!

Ieși în evidență prin naturalețea prin care porți geanta. Pe cale de consecință, acest magazin te invită să porți geanta care ți se potrivește cel mai bine, să îți cumperi gențile potrivite ție, iar nu cele prin care îți cauți, fără succes și în mod caraghios, rujul, sau pe care le așezi și le tot așezi și parcă nu își au locul pe umărul tău. Cu un compartiment sau trei ori cu închidere cu clapetă, fermoar sau șnur – tu știi cel mai bine ce să alegi ca să ajungi instant la lucrul din geantă care îți trebuie în acel moment și să te simți confortabilă purtând geanta ta.

Câteva exemple de astfel de genți din piele

În oferta MyOwn sunt sute de modele de genți din piele naturală. Dintre ele, câteva zeci sunt portocalii. Dintre cele portocalii, una este aceasta: geantă piele naturală Lorena portocalie. Un model casual, primăvăratic, cu multe buzunare interioare și exterioare și cu mânere ce permit purtarea și pe umăr, și pe braț.

Un alt exemplu portocaliu, o altă recomandare: geantă damă din piele naturală Gianna portocalie. Impactul vizual este unul deosebit, datorită culorii, firește, și a liniilor simple ținând de un design minimalist.

Iar dacă vrei să ieși în evidență prin eleganța ta, atunci alege o geantă de culoare neagră să te însoțească în drumurile tale, în vizitele tale sau la evenimentele la care participi. Poți obține de pe MyOwn geanta din piele cu păr de ponei Fabiana neagră. Un model special, pentru sezonul toamnă-iarnă, cu finisaje metalice aurii și ciucure din păr de ponei.

În 2024 vei întoarce priviri… și nici nu vei cheltui mult pentru asta!