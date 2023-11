Preşedintele argentinian Alberto Fernandez, care urmează să-şi încheie mandatul pe 10 decembrie, a declarat că a fost ameninţat de mai multe ori în mod anonim în ultimul an în timp ce călătorea cu elicopterul prezidenţial, transmite AFP.

„Când eram preşedinte, de două sau trei ori în timp ce călătoream cu elicopterul (de la palatul prezidenţial) de la Casa Rosada la (reşedinţa oficială) Olivos, laserul unei lunete a apărut în interiorul elicopterului. Nu cred că intenţia a fost să fie doborât elicopterul. Nu ştiu. Intenţia a fost ca eu să primesc mesajul că există o lunetă îndreptată spre elicopter”, a afirmat Fernandez duminică pentru săptămânalul argentinian Perfil.

Fernandez, căruia îi va lua locul peste două săptămâni de controversatul ultraliberal Javier Milei, ales pe 19 noiembrie, a precizat: „Nu mi s-a întâmplat o dată, mi s-a întâmplat de două, trei sau patru ori, iar cu gărzile mele de corp am văzut şi am tăcut pentru că am spus să nu facem o problemă din asta”.

Ameninţările au venit după tentativa eşuată de asasinare a vicepreşedintei Cristina Kirchner în septembrie 2022, a adăugat Fernandez, dar nu a menţionat date exacte.

La 1 septembrie 2022, un bărbat înarmat a luat-o în vizor pe Cristina Kirchner în faţa casei sale din Buenos Aires, dar nu a tras.

După acest eveniment, Fernandez a spus că a fost vizat „cu un fascicul laser, cineva cu o armă îndreptând laserul” spre elicopterul prezidenţial.

„Trebuie să se înţeleagă”, a declarat el pentru Perfil, că familiile liderilor politici „trăiesc în mod constant ameninţate pe reţelele sociale sau ameninţate prin e-mail sau ameninţate de WhatsApp”.