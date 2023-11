Recalcularea pensiilor. Pățania lui Zegrean. „Că o să moară țara”

Critici din toate părțile la adresa noii Legi a pensiilor. Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a a atras atenția, într-o intervenție la B1 TV, că în general în prag de an electoral sunt date pe repede înainte legi fără a se ține cont de impactul bugetar, legi care ulterior nu pot fi aplicate. Augustin Zegrean a dat ca exeplu legea care a prevăzut creșterea salariilor profesorilor cu 50%.

„Nu e prima dată când se face așa. La noi, în general, în anii electorali sau preelectorali mai ales, legile se fac din fuga calului, după aceea vin și socotesc și își dau seama că nu au de unde să dea banii. Am avut nenumărate exemple. Când s-au majorat salariile profesorilor cu 50%. Nu s-a gândit nimeni că nu o să fie bani să le dea și nu le-au dat. S-au judecat profesorii vreo 8 ani cu ei până când și-au recuperat toți banii și încă mulți pe deasupra pentru că a trebuit să le dea și diferite penalități și dobânzi de tot felul. La fel și cu pensiile. Avem acum o situație cu pensiile magistraților. Au spus că trebuie să dea atât de mulți bani încât se dărâmă țara dacă dau toți banii. Știți de unde provine? Dintr-o interpretare greșită a legii, nu de către magistrați, de către cei care aplică legea. Unii scriu legea, alții o citesc și niciunii nu o înțeleg. Legile pensiilor sunt atât de prost făcute, toate legile! S-au făcut numai modificări proaste. Am avut o experiență personală, când în România dacă murea tatăl primea copilul pensie de urmaș, dacă murea mama nu primea pensie de urmaș. Când am făcut un proiect de lege și am introdus-o mi s-a spus că o să moară țara din cauza asta. Nu se poate așa ceva! Nu vor să facă sau nu știu să facă. Toată grozăvia asta cu recalculările provine din proasta scriere a legilor, legile sunt prost scrise”, a spus Zegrean.

Potrivit lui Augustin Zegrean, astfel de legi au probleme de constituționalitate pentru că parlamentarilor nu le pasă de respectarea tehnicilor legislative prevăzute de legislație:

„Eu am tot spus și le tot spun mereu dar nimeni nu mă ascultă. Există Legea 24/2000 care spune cum trebuie să fie legea făcută și ce înseamnă să fie lege, cine poate să o facă și cum trebuie făcută ca să fie aplicată. Nu e din mintea noastră legea asta, e luată după practica CEDO care spune cum trebuie să fie o lege, predictibilă, să poată să fie înțeleasă. Nu interesează pe nimeni”.