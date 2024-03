Roșia Montană. Pippidi. ”PNL și PSD să-și caute lideri noi, dacă nu vor să piardă alegerile”

Promovarea publică a unei înfrângeri a României la Curtea de Arbitraj a Băncii Mondiale de către șefii statului, minus președintele, în primul rând cei doi Marceli, Boloș și Ciolacu, combinat cu organizarea unor alegeri prin care vor să priveze publicul de a alege, pune în acest moment coaliția PNL-PSD la mare risc.

Cred că nu există nimeni, în cel mai îndepărtat cătun din țară, care să nu-l fi auzit pe premierul Ciolacu recunoscând vina României înainte să piardă procesul – dând vina pe guverne anterioare, deși cele ale PSD și PNL erau cele mai vinovate. Mă miram, de luni de zile, că premierul nu face nicio gafă majoră, când e un politician din Buzău fără nici o educație. Ei, nu m-a lăsat să aștept și nu mai e nevoie de încă una.

Acesta ar trebui să fie finalul carierei lui Marcel Ciolacu, ca și al lui Marcel Boloș și al altora care au dublat acțiunile la bursă ale companiei speculative Gabriel Resources cu comentariile lor speculative.

Lista ar trebui să fie mult mai lungă, nu-i mai votați, măi fraților! Dar cum DNA e sub cizma politică, nu sunt șanse să meargă cineva să verifice câți politicieni și câte organe media (acționari sau jurnaliști) au făcut pe cretinii și au comentat zvonuri pentru că de fapt aveau acțiuni la Gabriel Resources și voiau să le vândă la preț bun înainte de catastrofă. În Statele Unite, de exemplu, s-ar face o anchetă pentru a vedea cine a manipulat bursa și cum s-au folosit informațiile confidențiale din acest caz (sub Traian Băsescu a fost la fel, am scris atunci).

PNL și PSD s-au expus unui mare risc comasând alegeri peste alegeri și prezentând liste comune.

Dacă aceste partide aveau măcar un consilier politic profesionist și nu se bazau doar pe servicii secrete și sondaje cu întrebări ipotetice își dădeau seama că dacă nu joacă măcar în parte jocul că oferă o alternativă unul la altul o să apară, oricât de neplauzibilă, o alternativă la amândouă. Colegul meu Lorenzo de Sio a arătat adesea dovezi că populiștii (cei care au ca program principal corupția clasei politice și se prezintă ca altceva) câștigă atunci când partidele tradiționale vacantează o parte a spectrului politic, de exemplu se aglomerează la centru și lasă stânga sau dreapta liberă. Dacă nici un fel de scrupul moral nu e prezent la liderii marii coaliții (și știind cine sunt, nici nu le putem cere), judecata și niște prognoze mai bune trebuiau să îi facă să se mefieze de această abordare în care au redus competiția politică la maximum. Că nu o pot reduce de tot, și de, nu se știe, cu tot cu DNA, SRI, etc. Nu se știe.

Marcel Ciolacu, dând vina pe predecesori, recunoștea practic că suntem noi de vină când încă nu pierdusem procesul! Ceea ce unei persoane private îi e permis – oricine poate vedea partea de vină a României, în faptul că unele guverne au tras hăis și unele cea, nu îi e permis unui prim ministru, și nimănui din politică.

Dar să lăsăm răspunderea penală, că nu putem face mare lucru (cine are timp, să facă plângeri pentru timpuri mai bune, eu aș vrea să o denunț pe Tatoiu la CNA că a spus în acest weekend că Soros era în spatele exploatării de la Roșia Montană, când se știe că nu are acțiuni, iar ONG-urile finanțate de fundația lui au luptat contra). Dar răspunderea politică este evidentă.

Singura scuză că nu sunt corupți și că nu ar fi profitat ei înșiși de manipularea bursieră – în orice caz Ciolacu și Boloș – ar fi că sunt cretini.

Toate serviciile lor secrete nu au fost în stare să le spună ce urmează, iar avocații nu au avut autoritate să le zică să își țină gura. În cel mai fericit caz, ne conduc niște idioți, care plătesc presa să le amplifice toate idioțeniile.

Or, la riscul cu alegerile comasate pe care și l-au luat, să le dai la votanți să aleagă dacă e preferabil să ai corupți sau cretini în fruntea marii coaliții e un pericol pentru securitatea națională mai mare ca Putin. Toate fabricile rusești de troli nu ar fi fost în stare să creeze rușinea asta, care riscă să devină o catastrofă electorală!

Și cine o să profite de ea? Nu Cioloș, care e fără speranță, sau nu ar fi scris pe FB că patrimoniul național nu se vinde, de parcă ar fi vreo șansă să îl voteze pe el votanții AUR (pentru că noi, votanții lui potențiali știm că în UE viile de la Bordeaux și castelele de pe Rin au și proprietari japonezi, americani, arabi etc.). Ci George Simion și Cătălin Drulă.

Deci dragă PNL și PSD, e cazul să faceți rapid o schimbare la față sau în capcana pentru alegeri pe care ați creat-o o să picați singuri. Ciolacu nu mai are ce să fie prim ministru, darămite să candideze la vreo președinție, Ciucă în weekend îl lăuda pe Boloș că a câștigat procesul, e o conspirație a liderilor să își atingă în același timp maximul de incompetență în direct și la o oră de vârf.

Schimbați liderii, intrați cu alții în alegeri, sau riscați să pierdeți majoritatea, cu toate avantajele necuvenite pe care vi le-ați luat. Credeți-mă pe cuvânt.

Sursa România Curata