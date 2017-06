Berceanu: Cred că o să le fie lor greu să audă răspunsurile mele

Radu Berceanu a declarat marți că nu a avut de gând niciodată să refuze invitația la Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile din 2009 și a precizat că a fost chemat la audieri prin SMS.

"Nu m-am răzgândit. Niciodată nu am spus sau scris că nu o să vin la comisie. Eu am fost invitat miercuri, la ora 3, printr-un SMS în care se spunea că trebuie să vin astăzi, la 11,00, și eu tot printr-un SMS am întrebat cine plătește toată distracția, pentru că cine se distrează trebuie să și plătească, cel puțin așa știu eu. Și nu mi s-a mai răspuns nimic. Drept urmare, nu știu cine a tras concluzia că nu vreau să mă prezint la comisie. Văzând ieri că toată lumea e cam pe direcția asta, am scris azi-dimineață un nou SMS și am spus cum a rămas? Mi s-a spus că dacă fac nu știu ce cerere o să îmi plătească Senatul, ceea ce nu ăsta era scopul meu. Eu nu am o problemă cu plătitul, am o problemă cu modul în care se fac lucrurile astea, pentru că poate altcineva nu are chef să vină de la Suceava când i se năzare oricui să fie întrebat, chemat", a afirmat Berceanu, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Întrebat ce părere are despre membrii comisiei de anchetă, Berceanu a precizat că nu îi este teamă de niciunul dintre ei, iar pe mare parte dintre ei îi cunoaște.

"Cred că o să le fie lor greu să audă răspunsurile mele, dar mie nu îmi e greu să răspund la nicio întrebare. Mie mi-e foarte clar cu ce se ocupă această comisie, cu a face publicitate pentru membrii, pentru pozițiile lor, numai că am să vă aduc aminte o mică istorie. Prin 1997 s-a făcut o comisie de luptă împotriva corupției, vajnică, groaznică și președinte s-a chinuit foarte mult să ajungă Ioan Mureșan. Pentru că era pe vremea aia un serial italian 'Cu mâinile curate' și era un procuror pe acolo Tano Caridi, lui Ioan Mureșan i s-a spus Tano Caridi, după care cred că a fost condamnat la șapte ani tocmai pentru corupție. Nu numai el, a mai fost un membru din comisie care a pățit chestia asta. Deci, atenție cu comisiile că se pot întâmpla tot felul de lucruri. Distracția asta cu comisiile se vede de 25 — 26 de ani pe aici și atâta vreme cât nu se fac lucruri serioase rămâne o distracție, rămâne ideea că a lansat cineva așa, un subiect", a susținut Berceanu.

El a spus că nu a înțeles de cine a fost lansat subiectul comisiei de anchetă.

"A fost lansat de un ziarist sau de un specialist în campanie electorală, că eu înțeleg că era vorba de un specialist în campanie electorală. El nu a avut niciodată niciun habar despre campania electorală, că nu poți să fii consultant în campania electorală când tu niciodată nu ai făcut nicio campanie, așa de sanchi. Dar eu știu tarifele și nu îmi aduc aminte să îl fi întrebat cineva dintre dvs, ca între colegi, acolo când te-ai dus, ce erai? Ce era? Consultant. Și banii? Impozitele? Trebuie să îl întrebați pe el", a declarat Radu Berceanu, adăugând că el știe ce tarife cereau Dan Andronic și alți consultanți, dar că nu vrea să le spună.