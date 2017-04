BNR este de acord cu creșterea salariilor

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, susține că există un deficit de forță de muncă în anumite sectoare și din acest motiv este inevitabilă creșterea salariilor dar a atras atenția Guvernului să fie atent la posibilele dezechilibre macroeconomice. ”Ceea ce am spus noi și spunem în continuare este că creșterile salariale sunt inevitabile. Ceea ce trebuie să facem noi este să le ținem sub control, să fim inteligenți. Echilibrele macro au fost obținute cu mari sacrificii de către România și trebuie să fim foarte atenți să nu le stricăm (...) Trebuie să avem un mixt de politici macroeconomice. Trebuie să ținem, ca să zic așa, buna măsura a lucrurilor și asta trebuie să se facă prin menținerea unei colaborări cu Guvernul, cu Parlamentul și noi suntem disponibili. Am scăpat de anumite capcane generate de schimbările în domeniul legislației financiar-bancare, capcane existente anul trecut și asta este bine”, a spus Isărescu după ședința de miercuri a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Datele statistice pentru începtul lui 2017 relevă menținerea unei dinamici anuale ridicate a volumului cifrei de afaceri din comerț și intensificarea creșterii producției industriale, dar și continuarea declinului activității din construcții. Costurile salariale unitare din industrie s-au majorat, dinamica salarială rămânând net superioară celei consemnate de productivitatea muncii, chiar în condiţiile uşoarei redresări observate la finele anului 2016 şi începutul anului 2017 sunt câteva din constatările făcute în ședința conducerii BNR. Rata anuală a inflației a revenit în teritoriul pozitiv în luna ianuarie 2017 (0,1 la sută, de la -0,54 la sută în decembrie 2016) și a crescut în luna februarie la 0,2 la sută, în concordanţă cu nivelul prognozat.

Condițiile monetare reale și-au menținut caracterul stimulativ în trimestrul I 2017. Creditul acordat sectorului privat și-a continuat creşterea anuală în luna februarie, prioritar pe seama avansului împrumuturilor noi ale societăților nefinanciare. Ponderea în total a creditului în lei s a majorat până la 57,7 la sută (de la un minim de 34,6 la sută în mai 2012), pe fondul continuării evoluției divergente a celor două componente (creştere de 13,9 la sută la lei și scădere de 11,5 la sută la valută în luna februarie). Această evoluție certifică o mai bună transmisie a politicii monetare, contribuind și la atenuarea riscurilor la adresa stabilității financiare.

Creștere ușoară a ratei inflației

Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva continuării creșterii ușoare a ratei anuale a inflației în următoarele luni, în condițiile menținerii ei semnificativ sub limita de jos a intervalului de variație al țintei staționare. Evoluția este compatibilă cu traiectoria ratei anuale a inflației evidențiată de cea mai recentă prognoză pe termen mediu, publicată în Raportul asupra inflației din februarie 2017. Incertitudinile și riscurile asociate acestei perspective provin din mediul intern și extern.

Pe plan intern, acestea sunt generate, în principal, din evoluţia politicii fiscale și a celei a veniturilor pe anul 2017, precum și din incertitudinile privind ajustările viitoare ale prețurilor administrate – cu precădere cele aferente procesului de dereglementare a pieței energiei – care pot evolua diferit față de evaluările inițiale. Pe plan extern, riscurile au ca principale surse incertitudinile legate de creșterea economică și evoluția inflației în zona euro, în regiune și la nivel global, precum și evoluțiile oscilante ale prețului internațional al petrolului.

În aceste condiții și pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.