Cum și de ce ți-ai putea schimba furnizorul de energie electrică

Piaţa de energie electrică pentru clienţii rezidenţiali este în proporţie de 80% liberă şi, la sfârşitul anului, va fi astfel în totalitate. Începând cu 2015, ANRE a instituit cadrul legal pentru schimbarea furnizorului de energie la care consumatorul casnic român era captiv dintotdeauna. Adică la cei patru furnizori impliciţi: Electrica, CEZ, E.ON şi Enel. La acel moment, mai puţin de jumătate din piaţă era liberalizată. În ultimul an însă, odată ce gradul de liberalizare a trecut de 50%, în lupta pentru atragerea consumatorilor casnici au început să intre tot mai mulţi furnizori.

În prezent, există oferte pentru casnicii „captivi“ de la peste 100 de furnizori şi, uşor-uşor, românii au început să se şi mute de la firma care îi ţinea „captivi“. Aceasta, deoarece ofertele alternative au devenit tot mai avantajoase, iar, foarte important, procedura de schimbare a furnizorului a devenit tot mai simplă. În acelaşi timp, şi furnizorii impliciţi au venit cu noi oferte, mai avantajoase, prin care încearcă să-şi păstreze clienţii.

Astfel, în cazul în care optează pentru furnizarea negociată a energiei electrice, consumatorul casnic de energie electrică poate încheia contracte pentru furnizare negociată cu orice furnizor deținător de licenţă de furnizare a energiei electrice care activează în piaţa cu amănuntul, negociind cu acesta atât preţul, cât şi clauzele contractului de furnizare.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului

1 Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare dintre operatorii economici deţinători de licenţă de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire (distribuitorul va rămâne acelaşi ca şi până în prezent). Lista furnizorilor de energie electrică ce activează pe piaţa cu amănuntul poate fi consultată la pagina de Internet www.anre.ro, secţiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici / Energie electrică / Furnizare către consumatori.

2 Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite / cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

3 După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.

4 Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte.

5 Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de Notificare este prevăzut în anexa la procedură. La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea. Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR (operatorul de rețea) în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final.

Atenţie la capcane!

Odată cu apropierea termenului de 31 decembrie 2017, când toată piaţa rezidenţială de energie va fi liberă, furnizorii vin cu oferte din ce în ce mai atractive, unele dintre ele mai mici decât prețul reglementat din prezent. În același timp, pe lângă furnizorii tradiționali, pe piață au intrat și alte companii care nu se ocupau până acum cu livrarea de energie și au început să își atragă clienți prin prețuri scăzute. Unele oferte includ chiar perioade în care compania promite factură zero. Consumatorii trebuie să știe însă că așa ceva nu este posibil. În factură, pe lângă prețul energiei, consumatorul plătește contribuția pentru cogenerare și cea pentru certificatele verzi, precum și acciza, așa că, cel mult, doar prețul propriu-zis al energiei este zero, nu factura finală. Astfel de oferte sunt ilegale, deoarece compania este obligată să informeze consumatorii despre aceste lucruri. Pe de altă parte, promoțiile sunt pe perioade limitate și niciun furnizor nu explică ce se va întâmpla după acea perioadă şi care va fi prețul de furnizare.

Atenție la amănunte!

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, Niculae Havrileț, a arătat, de asemenea, că, deși unele oferte sunt atractive la o primă vedere, este bine să ne asigurăm că acestea au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile legale în domeniu. Este vorba despre posibile oferte în care nu sunt cuprinse informații privind valoarea certificatelor verzi sau contribuția de cogenerare. Iar orice promisiune de neplată a unor astfel de taxe venită din partea vreunui furnizor nu trebuie luată în considerare, pentru că nu respectă legislația în domeniu. Furnizorul nu poate scuti clienții finali casnici de la plata acestor taxe, deoarece acestea sunt obligații stabilite prin lege, a susținut șeful ANRE.

Havrileț recomandă consumatorilor ca, în cazul în care aleg să încheie un contract cu un nou furnizor, să fie atenți la preț, la durata contractului, la condițiile și modalitățile de plată, la garantarea clauzelor contractuale privind drepturile și obligațiile, inclusiv la clauzele penalizatoare. Alte clauze contractuale care necesită atenție sunt și condițiile în care părțile pot renegocia clauze din contract, condițiile de încetare a contractului, precum și clauze care pot produce efecte și după încetarea contractului.

Foarte important de ştiut!

Transferul la un alt furnizor se poate face chiar dacă înregistraţi restanţe la vechiul furnizor. În cazul în care decideţi să nu le plătiţi, vechiul furnizor nu se poate opune transferului, urmând a-şi recupera creanţa prin metode legale.