Meleșcanu: Vizita președintelui Iohannis în SUA, realmente o acțiune importantă

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, sâmbătă, că vizita președintelui Klaus Iohannis în SUA a fost "realmente o acțiune foarte importantă" pentru România.

"Din punctul meu de vedere, vizita este realmente o acțiune foarte importantă din punctul de vedere al României, realizarea unei vizite la nivel înalt între cei doi președinți. Iar, din ce am văzut la televizor, o să vedem ce primim prin analizele colegilor din America, dar, din ce am văzut la televizor, am văzut o apreciere extrem de bună, aș spune, chiar deosebit de bună în legătură cu eforturile României pe cele două teme care au fost menționate de președintele Trump: creșterea bugetului de către actualul Guvern la 2% din PIB și participarea forțelor Armatei române la operațiunile din străinătate", a afirmat Meleșcanu, care a participat la o conferință internațională organizată de Institutul Aspen din România, potrivit Agerpres.

El a adăugat că aceste teme reprezintă argumentul cel mai important în relația România și Statele Unite.

"Aceștia sunt cei doi piloni pe care președintele Trump i-a subliniat și care constituie, din punctul meu de vedere, argumentul cel mai important pentru această relație între România și Statele Unite", a subliniat Teodor Meleșcanu.

Legat de ridicarea vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în SUA, Teodor Meleșcanu a spus că nu a văzut decât declarațiile de la televizor.

"Nu cunosc, am văzut doar declarațiile de la televizor. Ceea ce pot să vă spun este că au fost discuții destul de serioase al Bruxelles în legătură cu problema reciprocității în materie de vize între țările membre UE și Statele Unite, inclusiv câteva referiri destul de directe dacă Statele Unite nu oferă același statut de liberă circulație cetățenilor din România, Bulgaria, alte țări care nu beneficiază de viză, UE ar putea lua în considerare chiar și o reintroducere a vizelor pentru cetățenii americani", a spus Meleșcanu.