Ministrul Mediului le dă o veste celor cu mașină mai veche de 10 ani

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat luni că Programele ''Rabla'' și ''Rabla Plus'' vor demara "probabil" în jurul datei de 10 mai, imediat după ce se vor încheia perioadele de dezbateri publice și sesiunea de validare a producătorilor.

''Îi anunț pe toți românii care au mașină mai veche de 10 ani că, probabil în jurul datei de 10 mai, vor putea să acceseze programele 'Rabla' și 'Rabla Plus'. Ministerul Mediului are, acum, postat pe site Ghidul de finanțare pentru cele două programe, ghid care este în dezbatere. Și pentru că urmărim ca pașii să fie foarte repede făcuți, astfel încât Ordinul de ministru să poată fi publicat în Monitorul Oficial imediat după dezbaterea publică și pe urmă imediat să trecem la validarea producătorilor, o să spun tuturor românilor că preluăm, pe cât este posibil, toate observațiile care ne sunt făcute prin Facebook, pe alte mijloace de comunicare — mailuri sau chiar pe faxul ministerului. În momentul în care dezbaterea publică este gata, pe data de 24 aprilie, să fim gata și cu Ghidul, și cu procedura întocmai. Am reușit și chiar ne-am dorit să lansăm deodată ambele programe, atât 'Rabla', cât și 'Rabla Plus', undeva în jurul datei de 10 mai, pentru că de data aceasta cetățenii sau persoanele juridice care doresc să-și achiziționeze o mașină electrică beneficiază de o primă de 10.000 de euro și au posibilitatea să beneficieze și de cei 6.500 de lei care înseamnă prima de casare'', a spus Gavrilescu la Antena 3.

Bugetul alocat pentru acest an în cadrul programului "Rabla" este de 180 de milioane de lei, iar prima de casare - ca și în 2016, de 6.500 de lei.

''Ministerul Mediului pune la bătaie, pentru Programul "Rabla", 180 de milioane (de lei, n.r.). Fiecare cetățean sau fiecare companie care are o mașină mai veche de 10 ani poate să primească o primă de casare de 6.500 de lei, la care se poate adăuga un ecobonus de 1.000 de lei pentru mașinile care au emisii până în 98 de grame CO2 și încă un ecobonus de 1.500 de lei pentru mașinile hibrid'', a spus Grațiela Gavrilescu.