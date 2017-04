New York Daily News şi ProPublica, trofeul pentru Serviciu Public

Tabloidul New York Daily News şi platforma online ProPublica au câştigat, ex aequo, premiul Pulitzer pe 2017 pentru Serviciu Public, graţie unor anchete despre abuzurile comise timp de mai multe decenii de Departamentul de Poliţie din New York, ce au vizat evacuarea din locuinţele lor a unor persoane sărace, aparţinând în principal minorităţilor, din cauza unor presupuse activităţi ilegale, au anunţat, luni seară, reprezentanţii Comitetului Pulitzer, care decernează aceste distincţii, informează Reuters, potrivit news.ro.



Premiile Pulitzer sunt cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american şi sunt atribuite în fiecare an de Universitatea Columbia din New York începând din 1917.

Premiile Pulitzer din acest an au fost atribuite în contextul în care redacţiile de pe întregul teritoriu al Statelor Unite se confruntă cu provocări tot mai mari, iar presiunile financiare ”secătuiesc” multe dintre companiile din presă de resursele de care au nevoie pentru a produce un jurnalism de calitate. Premiile Pulitzer din 2017 au fost anunţate, de asemenea, într-o perioadă în care administraţia Trump a adoptat o atitudine vizibil ostilă faţă de multe companii media - preşedintele Donald Trump spunând la un moment dat că redacţiile de ştiri reprezintă ”inamicul poporului american”.

Lista câştigătorilor premiilor Pulitzer 2017

Servicii Publice (Public Service) - New York Daily News şi ProPublica

Breaking News - East Bay Times

Jurnalism de investigaţie (Investigative Reporting) - Eric Eyre de la Charleston Gazette-Mail

Jurnalism analitic (Explanatory Reporting) - Consorţiul internaţional de jurnalişti de investigaţie, McClatchy şi Miami Herald

Jurnalism local (Local Reporting) - The Salt Lake Tribune

Jurnalism naţional (National Reporting) - David A. Fahrenthold de la The Washington Post

Jurnalism internaţional (International Reporting) - The New York Times

Cronică (Feature Writing) - C. J. Chivers de la The New York Times

Comentariu (Commentary) - Peggy Noonan de la The Wall Street Journal

Critică (Criticism) - Hilton Als de la The New Yorker

Editorial (Editorial Writing) - Art Cullen de la The Storm Lake Times

Caricatură (Editorial Cartooning) - Jim Morin de la Miami Herald

Fotografie Breaking News (Breaking News Photography) - Daniel Berehulak

Fotoreportaj (Feature Photography) - E. Jason Wambsgans de la Chicago Tribune

Arte

Ficţiune (Fiction) - ”The Underground Railroad”, de Colson Whitehead

Teatru (Drama) - ”Sweat”, de Lynn Nottage

Istorie (History) - ”Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy”, de Heather Ann Thompson

Biografie sau autobiografie (Biography or Autobiography) - ”The Return: Fathers, Sons and the Land in Between”, de Hisham Matar

Poezie (Poetry) - ”Olio”, de Tyehimba Jess

Nonficţiune (General Nonfiction) - ”Evicted: Poverty and Profit in the American City”, de Matthew Desmond

Muzică (Music) - ”Angel's Bone”, de Du Yun