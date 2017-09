Ponta: Cum vă sună chestia asta?

Victor Ponta atrage atenția că România are deja al patrulea ministru al Apărării în 10 luni, întrebând, retoric, cum poate țara nostră să își pună în aplicare o politică serioasă de apărare.

"Avem deja al 4-lea Ministru al Apărării în ultimele 10 luni !!!! Cum vă sună chestia asta?

Dincolo de faptul că l-am considerat mereu pe Adrian Țuțuianu o persoană echilibrată, harnică și eficientă (motiv pentru care l-am susținut și în 2012 și în 2016 pentru funcția de Președinte al CJ Dâmbovița) am o întrebare de principiu : cum poate România să își pună în aplicare o politică serioasă de apărare în condițiile în care ministrul se schimbă din 3 in 3 luni ?!?! Despre Strategia de Apărare a României și mai ales despre programele de achiziții de armament voi face o prezentare separată - asta dacă dincolo de poze și declarații oficiale chiar ne interesează ce se întâmplă în fiecare an cu 3,5 MILIARDE DE EURO din banii acestei țări și ai cetățenilor săi", a scris Ponta pe Facebook.