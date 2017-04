Scandalul din USR se umflă

Războiul din interiorul Uniunii Salvați România (USR) se acutizează odată cu apropierea Congresului, liderul partidului, Nicușor Dan, confruntându-se cu o ploaie de acuzații. Un alt parlamentar al partidului, Adrian Claudiu Prisnel, acuză marți că în formațiune există un "deficit de democrație" și explică cum s-ar derula de fapt lucrurile în perspectiva Congresului.

"Dezbaterea internă nu există de facto, așa cum spune și Tudor (deputatul USR Tudor Benga - nr.), ci este “fabricarea consimțămȃntului” la scara universului USR, pe modelul de propagandă descris de Chomsky.

Calendarul de care vorbește Nicușor este real și arată schematic așa:

1. Foarte mulți oameni pun într-o găleată amendamente la statut.

2. Un om (anume) alege (unilateral) unele amendamente din găleată și le introduce în statut.

3. Pe statutul rezultat se va discuta cȃteva ore, într-o ședință de lucru a unui for nestatutar.

Nu avem un dialog ci o mulțime de monologuri surde care, din întȃmplare, au o temă comună.

Nu e o dezbatere. Deficit de democrație. Pe cȃt este de real calendarul, pe atȃt este de perfid mecanismul; perfid pentru că îți lasă impresia că participi la crearea statutului aducȃnd amendamente, totuși, pentru că puterea editorială este concentrată la conducere, rezultatul este prestabilit. Exact ca la amendamentele de la bugetul de stat unde USR a formulat 125 de amenamente dar PSD a acceptat două, cam așa am participat și noi la decizie.

Am văzut deja forma statutului așa cum a ieșit din acest proces și se regăsesc pe acolo și vreo două amendamente formulate în spiritul USR Optimist, dar de ieșit a ieșit “așa cum trebuie. Cȃnd te lupți cu manipularea, nu cu puterea trebuie să vorbești ci cu ceilalți. Prezumția este că puterea știe adevarul și de aia face ceea ce face.

Vom aduce în discuție zilele viitoare un statut în spiritul USR Optimist, îl vom prezenta colegilor de partid și vom insista ca la Congres electorii să voteze statutul pe care îl doresc. Căutăm un echilibru funcțional între puterea Congresului, a Comitetului Executiv, a Biroului Național, a președintelui și vicepreședinților. La o primă citire, interpretez că propunerea existentă acordă de facto puteri foarte mari Președintelui prin subordonarea directă a Secretariatului General și creează, prin necodificarea raporturilor de putere, premisele unui conflict între Președinte și Biroul Național”, a scris marți Adrian Claudiu Prisnel pe pagina sa de Facebook.



Parlamentarul mai notează că se așteaptă la atacuri în urma luării sale de poziție.



"Cȃnd Cristian Ghinea a ieșit cu opinie separată a fost acuzat de manipulare, cȃnd Tudor Benga a criticat și el la rȃndul lui ce se întȃmplă, a fost și el acuzat de minciună; lui Cătălin Drulă i s-a spus că e trădător. Aștept cu nerăbdare să văd eu unde mă încadrez: mincinos, manipulator sau mințit, manipulat și prea fraier să îmi dau seama de asta", conchide Prisnel.

Făcând referire la mesajul lui Prisnel, Cristian Ghinea afirmă la rândul său că "Nicușor Dan a ars punți de comunicare interne atacând pe Facebook complet gratuit", concluzionând, pe rețeaua de socializare: "Trist mod de a "comunica" și "dezbate". Am spus adevărul și orice usr-ist poate vedea asta. Conducerea va trebui să se obișnuiască că USR e altfel de partid".





Cum răspunde Nicușor Dan acuzațiilor

În replică la acuzațiile colegilor săi, preşedintele USR, Nicuşor Dan, a explicat marți că în partid există o "comunicare instituţionalizată", astfel încât toţi cei 1.500 de membri să poată să participe la ea.

„Este un calendar pe care l-am stabilit împreună cu preşedinţii de filiale judeţene, pe 11 februarie am stabilit acest calendar, pe statut vorbesc acum. S-a numit o comisie care să centralizeze toate propunerile, comisia asta a fost anunţată în martie. Tot atunci am anunţat şi coordonatorii de regiuni care să preia toate propunerile pe statut. S-a făcut o centralizare până pe 13 aprilie şi pe 22 aprilie, împreună cu toţi parlamentarii, toţi preşedinţii de filiale judeţene dezbatem statutul că asta văd că e problema. Pe chestiuni pe care este consens le introducem în statutul cu care mergem către Congres, unde există divergenţe, le identificăm şi punem Congresul să voteze care din opţiune este mai bună. Există o dezbatere care are un calendar care a început deja de două luni”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat dacă există o dezbatere în partid.

La remarca jurnaliștilor care i-au spus că există colegi în USR care îl acuză că nu ştiu ce ar trebui să facă un vicepreşedinte, Dan a susţinut că această chestiune va fi clarificată de noul statut al partidului.

„Ce va face un vicepreşedinte al USR va fi stabilit de noul statut care va fi votat la Congres. Până atunci e normal să nu ştim care din variantele de statut va fi”, a precizat liderul USR.

Chestionat dacă face „un dialog al surzilor”, Nicuşor Dan a tradus: „Eu cred că există o comunicare instituţionalizată astfel încât toţi cei 1.500 de membri să poată să participe la ea”.





