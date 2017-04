România este "aproape de catastrofă", a anunțat ministrul Sănătății, Florian Bodog, referindu-se la epidemia de rujeolă și problema vaccinurilor.

Bodog consideră că vaccinarea este obligatorie, în contradicție cu Liviu Dragnea care și-a exprimat joi rezerva în privința unei astfel de obligativități.

”Este inadmisibil, chiar dacă este la un an de mandat, să găsesc țara într-o asemenea criză. Se știe de un an și nu s-a făcut nimic. Am semnat un ordin de achiziționare a vaccinului antirujeolic, am făcut procedura de achiziție, dar foarte greu găsesc furnizori. Și nu doar pentru acest vaccin. Din păcate România este în plină epidemie, suntem aproape de catastrofă. Trebuie să luăm măsuri foarte ferme. Am apelat și la Organizația Mondială a Sănătății, am primit promisiuni că ne vor ajuta să găsim furnizori pentru vaccinurile de care este nevoie. Afirmația premierului este absolut adevărată, știu și eu persoane care au vrut să cumpere și nu au găsit vaccin. În ceea ce privește afirmația domnului președinte Dragnea, a spus că are rezerve. Fiecare dintre noi poate să aibă, dar eu cred că vaccinarea obligatorie este singura opțiune. Nu ne grăbim cu adoptarea acestei legi, trebuie să urmeze un parcurs normal, să fie dezbătută”, a spus ministrul Sănătății joi seară la Antena 3.

Până acum, din cauza rujeolei au murit 23 de persoane.