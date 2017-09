Tăriceanu: Sunt anumite deficiențe; tensiuni, nici vorbă

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, sâmbătă, la Mamaia, că nu există nicio tensiune în coaliția de guvernare.

Președintele ALDE, a menționat totuși că sunt anumite deficiențe pe partea de comunicare și a afirmat că "nu s-a pomenit undeva ca o coaliție sau o guvernare care să nu aibă niciun fel de probleme".

La lucrările Delegației permanente și a Biroului Politic central l-am invitat și pe președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, care s-a adresat colegilor noștri pe câteva chestiuni pe care le considerăm esențiale și anume îndeplinirea obligațiilor pe care noi ni le-am asumat prin programele electorale și apoi în programul de guvernare. Avem o responsabilitate privind acest angajament. Niciun act de guvernare nu este simplu. Avionul, după cum spuneam, nu merge fără piloți, e sarcina noastră să ne ocupăm de coordonarea politică, la nivelul partidelor, la nivelul Parlamentului, să asigurăm buna conlucrare cu Executivul. Fără îndoială nu cred că s-a pomenit undeva o coaliție sau o guvernare care să nu aibă niciun fel de probleme", a afirmat Tăriceanu, la Mamaia, într-o declarație comună cu liderul PSD Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

El a spus că sarcina liderilor coaliției este de a netezi asperitățile.

"Sarcina noastră este să netezim asperitățile și la nivelul structurilor politice și la nivelul comunicării. Constatăm permanent anumite deficiențe pe partea de comunicare pe care încercăm să le remediem. Am discutat în acest sens ce vom face în continuare și am convenit în acest sens în așa fel încât acțiunile pe care le decidem să nu reușim să le punem sub semnul întrebării prin propriile noastre deficiențe. Sigur, opoziția nu va exista să atace, să încerce să inspire neîncredere în acțiunile noastre. Dar, așa cum s-a văzut de la alegeri încoace, efectul guvernării este măsurat pozitiv de marea parte a cetățenilor și vom continua să ne pune în aplicare planurile de care am vorbit", a spus Tăriceanu.

El a adăugat că nu există niciun fel de tensiune, menționând că între el și Liviu Dragnea există o relație de încredere.

"Apariția noastră împreună astăzi este destinată clar risipirii oricăror speculații pe care am văzut că unii le-au făcut că ar exista tensiuni. Nu există niciun fel de tensiune, din contră, avem o relație bună, o relație de încredere pe care și unul și altul o apreciem pe care le bazăm că avem de lua decizii politice grele în continuare", a mai spus Tăriceanu.