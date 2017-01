Un ministru anunță că factura la energie va crește

Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, a anunțat că România se așteaptă la noi episoade de ger, iar prețul mare al energiei de pe bursa OPCOM din această perioadă se va reflecta în factura consumatorilor.

"Impactul întotdeauna se regăsește în factura finală la consumator, dar ceea ce este important pentru noi este ca, în aceste momente de criză, să facem o retrospectivă cum am ajuns aici. Dacă, din perspectiva celor doi operatori de transport, Transgaz și Transelectrica, noi ne-am făcut foarte bine treaba și am asigurat integritatea sistemului pe ambele zone, politica de stocare sau lipsa de coerență în această politică din vară, cu impact in iarnă, poate ne-a adus într-o zonă de risc mai ridicat decât de obicei", a declarat Petrescu.

În această iarnă au fost doborâte recorduri energetice ale României postrevoluţionare. Am înregistrat un consum-record zilnic de gaze, o producţie şi un consum-record de energie electrică şi un export de electricitate la cele mai mari valori din istorie, despre care Cotidianul a scris aici. Conform acestuia, perioada critică nu s-a terminat, întrucât sunt așteptate noi episoade de ger. "Așa că, odată ce trecem de această perioadă de risc, care nu s-a terminat, am înțeles că mai sunt episoade de vreme cu temperaturi foarte scăzute, deci, odată ce trecem de această perioadă, deja trebuie să stabilim o politică foarte clară în ceea ce privește stocul vizavi de perioada următoare de iarnă", a arătat Petrescu.

Pe bursa de energie OPCOM, prețul curentului a depășit 600 lei/MWh, record absolut, nivelul fiind dublu față de începutul acestui an.

Consumul de energie a atins și el în această lună cote-record de peste 9.000 de MW. Săptămâna trecută, într-un comunicat, gigantul rus Gazprom a prezentat situaţia livărilor de gaze, din 2016, în ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est. Pentru România au indicat 1,48 miliarde de metri cubi, o cantitate cu 740% mai mare decât în 2015 (Detalii aici).