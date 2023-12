Complicitatea periculoasă Biden-Federal Reserve

”O întrebare care nu se pune printre economiști este ale cui interese sunt apărate de Federala Reserve. Studenții învață că Fed servește interesele publicului menținând o politică neinflaționistă, cu șomaj minim, prin ajustări atente ale tipăririi banilor. Nu exista nicio dovadă istorică în sprijinul acestei afirmații, însă asta se învață. Este parte a propagandei care îi prostește pe americani”, scria Paul Craig Roberts, fost asistent al secretarului Trezoreriei în timpul administrației Reagan.

Pe 1 decembrie, Federal Reserve din SUA anunța că este ”prematur” să se discute despre reducerea dobânzii. Circa zece zile mai tarziu, pe 13 decembrie, Federal Reserve anunța că discuta un calendar al reducerii dobânzilor. Pentru corporații, acest anunt a însemnat că Moș Crăciun are sac mult mai mare și că vine mai repede. Bursele au crescut considerabil peste noapte. Companiile ar putea să aibă parte de bani aproape gratis.

În presa internațională, vestea dată de Fed domină știrile despre începerea negocierilor pentru aderarea la UE a Ucrainei și Republicii Moldova. Ce s-a întâmplat într-un interval atât de scurt la conducerea Federal Reserve din SUA? Potrivit unuia dintre jurnaliștii de la The Wall Street Journal, președintele Fed, Jerome Powell, a spus că unii dintre membrii conducerii Federal Reserve și-ar fi schimbat opiniile chiar în timpul ultimei ședințe, atunci când au văzut noi date legate de inflație, indexul prețurilor de consum și au devenit brusc mai optimiști că ținta de 2% inflație poate fi atinsă chiar și reducând din dobândă. Această mișcare i-a șocat pe mulți economiști și traderi cu experiență din Vest. Un alt semnal că reducerea dobânzilor anunțată de Federal Reserve este o mișcare singulară este anunțul Băncii Centrale Europene cum că nu are în vedere o asemenea politică în acest moment. Un anunț similar a făcut și Banca Angliei.

În două zile au fost publicate o mulțime de analize despre decizia Fed de a reduce dobânzile când inflația este în toi. Dar poate că ceea ce s-a întâmplat nu are nimic a face cu datele economice, cu prețurile, cu inflația. Poate că președintele Fed a avut o altă revelație decât cea produsa de grafice.

Poate că Jerome Powell a fost invitat la reședința președintelui SUA cu câteva zile înainte de întoarcerea sa cu 180 de grade, după ce consilierii președintelui Joe Biden au văzut cum acesta cade în sondaje în spatele lui Donald Trump. Poate că aici șeful Fed a fost convins să anunțe reducerea dobânzilor în 2024, în an electoral, și nu în 2025, într-un an neutru din punct de vedere politic și așa cum se așteptau mai toți economiștii. Poate că președintele Biden sau unul dintre consilierii săi mai zdraveni l-a împins pe Powell într-un perete, l-a luat de guler și i-a cerut să reducă dobânzile.

I se poate întâmpla așa ceva șefului Federal Reserve într-o democrație ca Statele Unite, unde legea spune că sistemul bancar central nu este supus influenței politice? Da. Iar scena de mai sus a avut loc în realitate între președintele Lyndon Johnson și șeful Fed William McChesney Martin, in 1965, la reședința din Texas a președintelui.

Atunci, cel care a devenit președinte în urma asasinării lui John F. Kennedy, era înfuriat că Federal Reserve majorase dobânzile, cu un vot decisiv din partea șefului Fed. The New York Times arată cum s-a desfășurat interacțiunea dintre cei doi. ”Aflat în Texas, Johnson a înroșit telefoanele cu Casa Albă și cu congresmenii. «Cum aș putea eu să conduc țara și guvernul câtă vreme aflu de la știri că Bill Martin are de gând să conducă el economia?». Șeful Fed a fost convocat la reședința din Texas pentru a explica de ce l-a sfidat pe președinte. Martin s-a suit în avion pe 6 decembrie, împreuna cu consilierii. Președintele îi aștepta pe pistă, lângă Lncolnul său decapotabil. S-au înghesuit cu toții și i-a condus ala reședința sa. Acolo, Johnson a rămas singur cu Martin și nu s-a complicat cu politețuri. L-a înghesuit pe Martin într-un perete. «Ai făcut ceva deși știai că nu sunt de acord, ceva care îmi poate afecta întreg mandatul. Ai profitat de mine și nu o să uit asta. M-ai adus într-o poziție în care să-ți fie ușor să înfigi sabia în mine. Și ai făcut asta. Martin, băieții mei mor în Vietnam iar tu nu vrei să tipărești banii de care am nevoie». Șeful Fed i-a explicat președintelui că a anunțat despre majorarea dobânzilor. A insistat că atribuțiile sale și cele prezidențiale sunt diferite și că legea oferă Federal Reserve dreptul de a gestiona dobânzile”, scria The New York Times, în 2015. În cele din urmă, Martin s-a supus și Fed a început să tipărească bani, iar inflația a crescut până la începutul anilor 1980.

Acum, după 60 de ani, deși Federal Reserve a avut parte de președinți și legi care i-au întărit independența și au luptat cu inflația, precum Kurt Volker, în tipul președinților Jimmy Carter și Ronald Reagan, actualul șef al sistemului bancar central american pare că s-a înțeles din priviri cu președintele Biden, fără a mai fi nevoie să fie luat de rever.

Fostul șef de cabinet al președintelui Biden a declarat recent că Partidul Democat nu are un alt scenariu decât candidatura lui Joe Biden pentru un al doilea mandat și că singura sa șansă de a câștiga alegerile este o revenire a economiei. Pentru că asta ar presupune un proces îndelungat, administrația democrată, în complicitate cu Fed, se orientează către mascarea eșecului politicii Bidenomics (proiecte masive de investiții în așa-zisa tranziție ecologică și pentru atragerea în America a companiilor concurente din Europa) și apoi către ruleta rusească a reducerii dobânzilor când inflația este încă la un nivel periculos.

Președintele Johnson l-a constrâns pe șeful Fed spunnd că ”băieții mei mor în Vietnam”. În războiul președintelui Biden nu mor americani, ci ucraineni; ”băieții” lui Biden sunt mai degrabă neoconservatorii din tabăra Nuland din jurul său și doctrina luptei dintre democrație și autocrație, ”copilul de suflet” al lor și al președintelui. Pentru ca ei să supraviețuiască, cetățenilor americani trebuie să li se dea impresia că economia merge mai bine.

Se poate întâmpla asta? Începând din 1975, în SUA au fost nouă cicluri de creștere a dobânzilor (ultimul fiind cel de după pandemia de covid, venit după un decenii de dobânzi aproape de zero și de explozie a profiturilor corporațiilor și piramidelor lor financiare, un ciclu necesar ca urmare a inflației create de banii tipăriți în exces în 2020). Dintre aceste nouă cicluri, șapte s-au încheiat cu recesiune. De aceea, decizia politică a Federal Reserve echivalează cu a pune in joc puțina credibilitate ce i-a mai rămas pentru a spori în mod infinitezimal șansele realegerii lui Joe Biden. Iar dacă pierde acest pariu riscant, dacă inflația se încăpățânează să rămână la actualul nivel, dacă ratele creditelor imobiliare vor crește tot mai mult pentru americani și dacă piețele se vor duce spre zona roșie, atunci va fi limpede că Joe Biden va avea un singur mandat.