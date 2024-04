Distrugere în Valea Zânelor din Covasna (foto)

Primăria Covasna a depus o plângere penală pentru distrugerea căii ferate înguste din Valea Zânelor, în urma lucrărilor de exploatare a lemnului efectuate în proximitatea acesteia.

Primarul staţiunii, Gyero Jozsef, a declarat marţi, pentru Agerpres, că lucrările au vizat defrişarea vegetaţiei forestiere din perimetrul de protecţie a liniilor de electricitate aflate în proximitatea căii ferate înguste Covasna-Comandău şi au fost efectuate de către o firmă angajată de Societatea Electrica şi Ocolul Silvic Covasna.

„Există o reglementare legală privind obligativitatea defrişării vegetaţiei forestiere din arealul de protecţie a liniilor de electricitate (…) şi nu puteam spune că nu sunt de acord. E lege. Nu puteam spune „eu sunt şeriful şi pe aici nu se trece”. Nu aveam de ales (…) Ocolul Silvic şi Electrica au angajat un antreprenor pentru valorificarea masei lemnoase, firma nu e din zonă şi nu cunoştea regimul de monument industrial al căii ferate înguste. Au tras lemnul şi au afectat atât terasamentul, cât şi calea ferată, adică şinele şi traversele. Am depus o plângere penală pentru distrugerea căii ferate şi am cerut să se facă cercetările de rigoare. De asemenea, am somat antreprenorul să cureţe zona, inclusiv aleea de plimbare şi şanţurile de lângă drum. Acesta a venit, a recunoscut şi-a luat angajamentul să repare şi a spus că îi pare rău”, a afirmat primarul Gyero Jozsef.

Calea ferată îngustă, pusă în funcţiune în 1892 şi Planul înclinat de la Covasna-Comandău, folosite pe vremuri pentru transportul buştenilor din pădure, au fost achiziţionate de către Primăria şi Consiliul Judeţean Covasna în urmă cu patru ani cu scopul de a le reabilita şi introduce în circuitul turistic.