Jose Mourinho, la București

Celebrul antrenor portughez Jose Mourinho, care ultima dată a pregătit pe AS Roma, va sosi la București pe 25 mai. În proporție de 90 la sută, cel suprenumit The Special One se va afla pe bancă pe Arena Națională în calitate de antrenor la un eveniment care de pe acum se știe că va aduce în tribune 42.000 de spectatori și biletele continuă să se vândă.

După cum a declarat Gică Popescu, președintele Farului Constanța, încă se mai poartă tratative cu legendarul antrenor. „Urmează să mă văd cu el în perioada următoare la Londra, să vorbim despre acest eveniment” – confirmă Gică Popescu. Ar fi o mare lovitură de imagine, care, cu siguranță ar contribui la umplerea în totalitate a sectoarelor Arenei Naționale pe 25 mai

Este seara marelui meci eveniment al Generației de aur care va fi ca o partidă de retragere a celei mai valoroase echipe naționale din istoria fotbalului românesc. O generație care s-a aflat la doar două lovituri de departajare în 1994, la Mondialul american, de calificarea între primele patru naționale din lume.

Adversarii lui Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și a componenților acelei echipe de neuitat care a scos românii în stradă în nopțile acelui turneu final vor fi foste glorii ale balonului rotund. Gică Popescu a anunțat primele nume importante care vor fi prezente la eveniment, dar și faptul că se poartă discuții avansate cu alte personalități pentru a completa un lot de stele.

Unii dintre aceștia, precum bulgarul Hristo Stoicikov sau brazilianul Rivaldo, au și postat pe conturile lor de socializare video sau mesaje legate de seara de 25 mai de la București, entuziasmați de acest meci.

„Salutare, prieteni din România, sunt Hristo Stoichkov. Ca întotdeauna, este o plăcere să fiu lângă voi într-o zi așa de importantă pentru fotbalul din România. Toți știți că îi iubesc mult pe Gică Hagi și Gică Popescu și întreaga Generație de Aur, așa că pe 25 de mai, eu, Hristo Stoichkov, voi veni în această zi mare să mă bucur alături de Generația de Aur. Ne vedem pe 25 mai”.

Și Rivaldo a transmis un mesaj video: „Le mulțumesc mult prietenilor mei Gică Hagi și Gică Popescu pentru invitația la marele eveniment de pe 25 mai. Vă aștept pe toți la București. O îmbrățișare!”.

Alături de ei au confirmat prezența fostul portar brazilian Dida, francezii Eric Abidal, Christian Karembeu și portughezul Nuno Gomes. În ceea ce îi privește pe componenții Generației de aur, Gică Popescu a dezvăluit când și unde vor începe pregătirile în vederea acestui meci memorabil.

„Încercăm ca începând cu data de 20-25 aprilie să începem să ne mișcăm pe arena Arcul de Triumf. Sper ca în acea lună să nu avem prea multe victime în antrenamentele pe care le vom face, pentru că nu mai suntem cu motoarele așa cum eram acum 20 de ani. În jurul acelei date vom începe să facem mișcare“.