Cozmin Gușă. „Am acceptat să candidez la Primăria Generală”

Cozmin Gușă anunță că intră în cursa pentru Primăria Capitalei ca independent susținut de AUR, potrivit Realitatea Plus. Anuntul făcut la postul TV pare insă ambiguu.

„Este o propunere pe care, dacă o accept, poate crea o sinergie în interiorul curentului suveranist din România. Am stat de vorba cu George Simion, a reiterat propunerea privind candidatura mea cu sprijinul AUR și concluzia a fost pozitivă, am acceptat să candidez la Primăria Generală. (…) Un alt motiv pentru care am acceptat a fost acela ca, prin candidatura mea, fie că voi câștiga, fie că nu, să-l impunem pe George Simion drept candidat la președinție”, a afirmat Cozmin Gușă, în direct la Realitatea Plus.

Conform unui comunicat transmis joi de AUR București „anunțul domnului Cozmin Gușă privind intenția de a candida din partea AUR București pentru Primăria Capitalei a fost transmisă mai departe către forurile de conducere ale filialei, astfel încât să fie analizată și să fie respectate toate procedurile interne prevăzute în statutul partidului„.

„Singurul candidat al partidului AUR validat de forurile statutare până în acest moment este domnul Mihai Enache, un expert real, cu rezultate concrete, în administrația locală. De fapt, domnul Enache este singurul de până acum cu acest profil dintre toți candidații anunțați pentru Primăria Generală a Municipiului București.

Ca în cazul oricărei formațiuni politice, este important ca fiecare candidat să fie validat de către organismele abilitate din cadrul partidului.

Anunțul domnului Gușă este încă un semn că din ce în ce mai multe personalități din spațiul public din România vin alături de AUR în lupta pe care o ducem cu monstruoasa coaliție PSD – PNL”, se mai arată in comunicatul citat.