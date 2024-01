Livrările din Azerbaidjan scad prețul gazului din Bulgaria cu 12%

Autoritatea de reglementare a utilităților publice din Bulgaria a aprobat o scădere cu 11,3% a prețurilor la gaze pentru luna ianuarie, relatează Azernews Long-term contract with Azerbaijan reduces price of gas in Bulgaria by 11%, citând presa bulgară.

Noul preț este stabilit la 77,6 leva(39,73 EURO) pe MWh, excluzând costurile de transport, accizele și taxa pe valoare adăugată.

Comisia bulgară de reglementare a energiei și apei (EWRC) a declarat că contractele de gaze pe termen lung cu Azerbaidjanul, care sunt legate de prețul petrolului pe piețele internaționale, au dus la scăderea prețului gazelor în țară.

Gazul din Azerbaidjan reprezintă 40,3% din consumul lunar al țării, iar EWRC a precizat că acest lucru a condus la prețuri mai mici ale gazului Restul consumului este asigurat de compania de gaze de stat „Bulgargaz”, în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale lichefiate (GNL) și a gazelor extrase din depozitul țării de la Chirand.

În 2023, se preconizează că furnizarea de gaze azere către Bulgaria va fi de aproape 1 miliard de metri cubi. Furnizarea de gaze către Bulgaria prin intermediul interconectorului Grecia-Bulgaria (IGB) a început în urmă cu doi ani. În 2021, au fost furnizate 270 de milioane de metri cubi. În 2022, furnizarea a fost de puțin peste 500 de milioane de metri cubi.

În prezent, Azerbaidjanul furnizează gaze naturale Italiei, Bulgariei, Greciei, României și Ungariei în Europa. Livrările de gaze către Serbia vor începe în 2024. În plus, mai multe țări europene și-au exprimat interesul de a cumpăra gaz azer.

IGB este principala rută de transport al gazelor prin teritoriul Greciei către Bulgaria și țările vecine, prin intermediul gazoductului transadriatic (TAP). IGB este primul care va furniza Bulgariei gaz azer din Azerbaidjan din câmpul de gaz-condensat „Shahdeniz” din Marea Caspică. În etapele următoare, gazul azer va putea fi livrat către alte țări din Europa de Est.

Capacitatea gazoductului este de 3 miliarde de metri cubi, în acest an fiind planificată creșterea acesteia la 5 miliarde de metri cubi, ca urmare a creșterii de capacitate a conductei.