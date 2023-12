Primele nume mari anunțate la Electric Castle 2024

Electric Castle a anunţat primele nume de artişti şi trupe care vor concerta la ediţia din 2024 a festivalului.

„Electric Castle 2024 sună epic! Cu Massive Attack, Bring Me The Horizon şi Queens of The Stone Age ca headliners confirmaţi, a 10-a ediţie a festivalului se anunţă cu foarte mult rock şi trip hop. Lista artiştilor e completată de Chase and Status (live), Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow, Sleaford Mods, printre multe alte nume, şi un invitat surpriză: Shaquille O’Neal aka DJ Diesel, legendă NBA şi autoproclamat „dubstep dad”. Fanii au şansa de a vedea toate aceste nume la Electric Castle la un preţ de numai 119 euro, o promoţie specială până în 20 decembrie”, se arată într-un comunicat trimis, miercuri, de organizatorii festivalului.

Potrivit sursei citate, abonamentele pentru ediţia 2024 a festivalului sunt disponibile la preţul de 119 euro, în ofertă specială până la data de 20 decembrie, cu posibilitatea de achiziţie în 6 rate.

„Lista completă a artiştilor confirmaţi, toate tipurile de abonamente disponibile şi opţiunile de cazare în campingul festivalului pot fi găsite pe www.electriccastle.ro”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Ediţia din 2024 a Electric Castle va avea loc la Castelul Bánffy din comuna Bonțida în perioada 17-21 iulie.