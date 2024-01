(VIDEO) Indianul Bopanna a scris istorie!

Indianul Rohan Bopanna, 43 de ani, a devenit, sâmbătă, cel mai în vârstă jucător din Era Open care a câştigat un titlu de Grand Slam la dublu masculin.

Bopanna şi australianul Matthew Ebden s-au impus la Australian Open la dublu masculin – i-au învins pe italienii Simone Bolelli şi Andrea Vavassori, scor 7-6(0), 7-5.

Bopanna a câştigat un titlu de grand slam în premieră, după ce pierduse în finalele de la US Open în 2010 şi 2023.

El este al treilea indian din Era Open care câştigă un titlu major la dublu masculin, alăturându-se lui Leander Paes şi Mahesh Bhupathi.

De asemenea, el va deveni luni cel mai vârstnic număr 1 în clasamentul ATP de dublu.

Your moment can arrive anytime, anywhere. Just ask @rohanbopanna, who at 43, seized it on the grand stage of the @AustralianOpen. Keep training, keep dreaming and be prepared to step up when your time comes. 🏆🕒 🎾#AusOpen pic.twitter.com/WdDGzjfufW

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 27, 2024