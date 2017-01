Cioloș: Am avut în aceste zile discuții telefonice cu președintele Iohannis

Premierul Dacian Cioloș a declarat miercuri că a avut, în ultimele zile, discuții telefonice cu președintele Klaus Iohannis, adăugând că relația sa cu șeful statului va rămâne una "foarte bună" și "bazată pe încredere reciprocă", potrivit Agerpres.

Întrebat dacă a avut vreo ultimă discuție în această perioadă cu președintele Iohannis și dacă se va întâlni cu șeful statului în perioada următoare, Dacian Cioloș a răspuns: "Da, am mai avut în aceste zile discuții telefonice cu dânsul și ca să am elemente legate de potențialul calendar de instalare a viitorului Guvern. (...) N-am o întâlnire stabilită pentru perioada imediat următoare, dar (...) relația mea cu domnul președinte a fost una foarte bună în acest an și ea rămâne în continuare una foarte bună, bazată în primul rând pe încredere reciprocă".

Miercuri, premierul Dacian Cioloș a făcut un bilanț al Cabinetului său într-o conferință de presă organizată la Palatul Victoria.