Constantin Niță: Credeți că eu am față de prost?

Constantin Niță a fost audiat marți la instanța supremă în dosarul în care este judecat pentru trafic de influență.

La Înalta Curte de Casație și Justiție, fostul ministru al Energiei a declarat că nu a luat mită de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, afirmând totodată că "nu are față de prost" să fi primit bani într-un hotel plin cu camere de luat vederi.

"L-am cunoscut pe Urdăreanu prin intermediul unui om de afaceri, Bogdan Nicolau. Am avut mai multe discuții cu el și, fiind un om de afaceri puternic, am apreciat că este bine să am o relație amiabilă cu un om de talia lui. M-am întâlnit cu el și la Hotelul Radisson, unde am avut discuții pe diverse proiecte. Am vrut să facem o companie privind semnătura electronică cu aeroportul din Brașov. Eu aveam un interes politic, iar Urdăreanu dispunea de mijloacele necesare proiectului. În septembrie 2012, atât Urdăreanu cât și Nichita (fostul primar din Iași — n.r) mi-au solicitat să le facilitez o întâlnire. Nichita știa că în București există un asemenea proiect și voia să-l implementeze la Iași. Întâlnirea a avut loc și la mine în birou, dar i-am lăsat să discute singuri. Au stabilit nu știu ce acolo. Mi-au zis apoi că s-au înțeles ca Nichita să-i vadă proiectul. Asta este implicarea mea", a precizat Niță, potrivit Agerpres.

Fostul ministru a arătat că s-a întâlnit cu Urdăreanu în anul 2013, la Poiana Brașov, unde un prieten de-al lui avea un proiect imobiliar, iar Urdăreanu dorea să cumpere o vilă. Cu acea ocazie, Urdăreanu i-a spus că intenționa să participe la licitația de la Iași și el i-a făcut legătura cu omul de afaceri Mihai Ghirda, iar cei doi au semnat un contract.

"Am fost înregistrat ambiental când îl întrebam pe Ghirda dacă și-a rezolvat problema. Avea un dosar la Iași. Nu l-am întrebat cu privire la suma care urma să o încaseze sau dacă și-a executat contractul. Niciodată nu i-am solicitat 5% lui Urdăreanu pentru contractul de la Iași. Pentru ce să îi cer cinci la sută? Toate discuțiile mele cu Urdăreanu au fost pentru inițierea unor parteneriate de afaceri și nu să obțin vreun comision. În legătură cu suma pe care Urdăreanu spune că mi-a dat-o, este imposibil ca un om inteligent să ia bani într-un hotel cu zeci de camere de luat vederi. Cred că Urdăreanu m-a suspectat de prostie dacă a putut să spună asta. Nu știam că Nichita i-ar fi solicitat 10% lui Urdăreanu din valoarea contractului încheiat cu Primăria Iași", a mai spus Constantin Niță.

La plecare din sediul instanței, Constantin Niță a fost întrebat de jurnaliști despre declarația dată în sala de judecată, iar acesta a replicat: "Credeți că eu am față de prost să iau bani într-un hotel plin cu camere de luat vederi?".

Constantin Niță a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, el fiind acuzat că, în cursul anului 2013, i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de UTI cu Primăria Iași.