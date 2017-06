Firea vrea toată salba de lacuri din Ilfov

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) și-a dat „acordul de principiu“ pentru înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect de activitate promovarea Capitalei. Pe 28 februarie 2017, nimeni nu știa cât de sus țintea primarul general Gabriela Firea. Edilul nu se mulțumește cu administrarea lacurilor din București, ci vrea salba de lacuri din tot județul Ilfov, pentru organizarea unor circuite turistice „coerente“. Pe cât sunt de mari ambițiile primarului general, pe atât se vede degradarea continuă a lacurilor Capitalei. De parcă nu era destul, alte două societăți vor gravita în jurul celei de promovare a turismului bucureștean.

Nimeni nu știe încă la ce sumă se va ridica proiectul primarului general, care vrea să administreze toate lacurile din București și împrejurimi pentru „punerea în valoare a obiectivelor turistice existente sau potențiale ori pentru promovarea directă a orașului ca destinație turistică“. O altă societate comercială ar urma să administreze parcurile și grădinile publice, lacurile și ștrandurile din București, întrucât „prin această activitate se realizează protecția, refacerea mediului, conservarea, restaurarea parcurilor și grădinilor publice și întreținerea luciului de apă“, se arată în hotărârea votată de CGMB. Municipalitatea a propus și înființarea unei societăți comerciale care să administreze rețeaua de agrement a Capitalei. „Acest proiect răspunde nevoii bucureștenilor și vizitatorilor de a petrece timpul în aer liber, cu posibilitatea desfășurării unor activități plăcute de agrement, iar în acest sens, este necesar să punem în valoare potențialul natural și de agrement al parcurilor și grădinilor publice, al lacurilor de interior din Capitală, salba de lacuri de pe râul Colentina, precum și al râului Dâmbovița. Acestora li se adaugă obiective cu un potențial instructiv-educațional, așa cum sunt Parcul Natural Văcărești, Grădina Zoologică, Pădurea Băneasa“, scrie în hotărâre.

Hidrocoerenţă - aproape neologismul din lexicul primăresc defineşte visul hidrounionist al Gabrielei Firea

Vorbe și replici

Până la realizarea traseelor turistice din Capitală și împrejurimi, Gabriela Firea îl acuză pe prim-ministru că „nu-i ajută pe bucureșteni“ și are schimburi de replici publice cu colegii de partid. Recent, ea i-a reproșat acest lucru și lui Șerban Nicolae. Senatorul PSD nu a rămas dator și i-a amintit că el este născut în București, făcând aluzie la faptul că Firea provine din Bacău. „Am cerut de asemenea salba de lacuri pentru a o putea amenaja. Avem fonduri şi putem amenaja aceste lacuri, aşa cum se întâmplă în toată Europa. Răspunsul a fost din nou negativ. Tot ceea ce Primăria Capitalei solicită Guvernului, cu argumente şi în scris, se izbeşte de un refuz. Nu ştiu de ce, avem o relaţie mai proastă decât pe vremea tehnocraţilor“, a declarat public Gabriela Firea. Edilul nu a scăpat nici de săgețile lui Clotilde Armand (USR), consilier local la Sectorul 1 al Capitalei, care a făcut o sinteză a „realizărilor“ Gabrielei Firea în primul an de mandat de primar general. Franțuzoaica i-a transmis că incompetența PSD a devenit „legendară“, acuzând-o pe Firea de plagiat în ceea ce privește proiectul „Salba de lacuri“, propus de USR Sector 1 și menționat de primăriță în disputa sa cu premierul Sorin Grindeanu.

Frumoase, dar ilegale

Potrivit consilierului personal al primarului general, Vasile Gherasim, când se plânge că Guvernul nu-i dă salba de lacuri, Firea se referă la cele din afara municipiului București. „Lucrăm în continuare la proiectul de amenajare și modernizare a lacurilor bucureștene Floreasca – Plumbuita, pentru care s-a pierdut finanțarea europeană în mandatul trecut“, ne-a spus Gherasim, fost primar al Sectorului 1. Ceea ce nu spune edilul e că luciurile de apă sunt la Administrația Națională „Apele Române“, care răspunde și de ecologizarea lacului. Numai că ceea ce se vede pe suprafața lacului din Herăstrău este departe de a fi o treabă bine făcută. Construcțiile de pe luciul apei sunt ilegale, „ca majoritatea restaurantelor și a barurilor din București“, ne-a declarat primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. „Dacă nu se schimbă legea, nu putem face nimic. Pentru construcțiile de pe luciul apei nu există autorizații de funcționare de mult timp. După ce îi atenționăm că sunt în ilegalitate, agenții economici, mulți care funcționează și în oraș, își transferă firmele pe alte firme, cu alte denumiri, iar noi trebuie să reluăm procesele de la capăt și tot așa“, ne-a explicat Tudorache.

Din față – liceu, din spate – muzeu

În prezent, Primăria Sectorului 1 nu are nicio competență asupra administrării parcurilor care înconjoară lacurile Capitalei și nu autorizează funcționarea construcțiilor de pe malul lacurilor din Herăstrău sau Floreasca. Edilul spune că până ce proiectul de amenajare și modernizare a lacurilor a fost declarat închis, după pierderea finanțării europene, lacul din Herăstrău a fost secat. După câteva luni, în mâlul rămas s-a dezvoltat o vegetație deosebită și variată. După reumplerea lacului, vegetația a fost acoperită de apă, fără să fie realizată decolmatarea. „Și Lacul Bordei este în litigiu. Acolo, dacă vrei să amenajezi ceva, e imposibil, e plin de stufăriș“, a mai spus Tudorache. Referitor la proiectul colegei sale de partid, edilul s-a rezumat să afirme: „Dacă are bani, să facă! Dar ce vor face cei din comune...“.

Statul ridică din umeri

Autorizațiile de construcție pe luciul apei sau pe terenul din parc au fost date actualilor proprietari cu 7-8 ani în urmă de primăria de sector sau de municipalitate. Între timp, legile s-au mai înăsprit, iar acum nu mai sunt permise construcțiile pe luciul apei. Cu toate acestea, ele cresc an de an, iar autoritățile renunță să se mai lupte cu proprietarii, cum este cazul lui Mitică Dragomir. „Este greu de luat acum o autorizație, cu 7-8 ani în urmă era mai ușor. Fiul meu este și acum proprietar pe luciul de apă pe care am avut construcția. De fapt, era un vaporaș, cumpărat de mine în urmă cu 24 de ani, pe care l-am transformat în restaurant. Firea nu mai dă autorizații acum, decât, poate, pe teren, în parc. Și asta, doar dacă muncești pentru ei, adică să cureți apa, să aduci pește care ajută la igienizarea apei. Cheltuiam sute de mii de lei pe an pentru asta“, ne-a destăinuit Mitică Dragomir, a cărui „terasă“ a fost dărâmată de edilii Capitalei pentru lipsa autorizației de construcție. El a spus că aceste autorizații nu se dădeau pe perioada estivală, cum s-ar putea crede, ci pe câțiva ani. Din declarațiile primarului de la Sectorul 1, dar și ale lui Mitică Dragomir, reiese că nicio terasă din Herăstrău, construită pe apă, nu este legală, iar autoritățile ridică neputincioase din umeri.

Mizerie și interese

Același lucru se poate spune despre Lacul Tei – Plumbuita, unde parcul este administrat de Primăria Sectorului 2 de mai multă vreme. Presa a semnalat adesea mizeria din parc și din apă, unde plutesc pungi, PET-uri sau cutii de tablă. Și aici funcționează construcții neautorizate, iar primăria a închis ochii permanent. Grav este că arheologii au descoperit în zona Plumbuita – Tei vestigii dacice, care sunt mazilite de terasele și restaurantele din parc, deși legea spune că au dreptul să construiască numai cu avizul de specialitate al acestora. Pe interiorul centurii bucureştene se mai află lacurile: Străuleşti, Griviţa, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni 1, Fundeni 2, Dobroeşti, Pantelimon 1 şi Pantelimon 2. În amonte de Linia de Centură se află lacurile Chitila, Mogoşoaia, Flămânzeni şi Buftea, iar în aval se află Lacul Cernica (dincolo de care Colentina se varsă în Dâmboviţa). În prezent, aceste lacuri sunt administrate de comunele de pe teritoriul cărora se află, unele fiind concesionate unor persoane private care au dezvoltat afaceri sau se ocupă doar de pescuit. Chiar dacă investițiile lasă de dorit, mușchii Gabrielei Firea trebuie să fie teribil de umflați pentru a putea să țină piept intereselor acestor persoane.