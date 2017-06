Mihalache, despre românul care a lovit un terorist la Londra: Nu e un erou

Lăudat de presa internaţională pentru curajul de care a dat dovadă în timpul atentatului terorist de la Londra, Florin Morariu nu l-a impresioant însă şi pe ambasadorul român, Dan Mihalache.

Mihalache nu crede că Florin este un erou, deşi bărbatul şi-a riscat viaţa lovind cu o navetă pe unul dintre terorişti cu intenţia de a-l pune pe fugă şi de a-i proteja în felul acesta pe oameni în faţa pericolului.

Este adevărat, Florin Morariu s-a plâns ulterior că autoritățile române nu fac nimic pentru a-l proteja de eventuale răzbunări, nefiind contactat de nimeni de la ambasadă.

În pofida convingerii sale că Moradiu nu este un erou, ambasadorul a declarat la Antena3 că va asigura totuşi protecţia în perioada următoare "pentru a nu fi o ţintă pentru atacatori".

"Sunt convins că cei din Marea Britanie vor găsi o soluţie în această privinţă. Eu nu mă pricep la aceste lucruri", a ţinut să precizeze Mihalache.

"Am stabilit cu el și am vorbit sa ne vedem, va veni mâine la ambasada. I se va asigura protecția, nu de către ambasada, ci de autorități. Nu e un gest eroic. Propun MAE și președintelui României ca să primească o decorație a statului român. Vom vorbi cu partenerii noştri de cooperare. Sunt convins că cei din Marea Britanie vor găsi o soluţie în această privinţă. Eu nu mă pricep la aceste lucruri. Florin Morariu e un om robust. Nu e speriat aşa cum pare. Îi vom asigura protecţia în perioada următoare pentru a nu fi o ţintă pentru atacatori", a afirmat Dan Mihalache pentru Antena3, potrivit b1.ro.

"Sincer, în momentul de faţă, da. Sunt foarte dezamăgit. Am încercat să fac un bine, am încercat să fiu ok şi nu m-a sunat unul de la poliţie să vorbească cu mine, să mă protejeze și pe mine într-un fel sau altul. Nu m-a sunat ambasada deloc. Nimeni. Fraţilor, credeţi-mă, nimeni nu m-a contactat, în afară de voi, presa, şi prietenii mei, oameni de pe Facebook, oameni care au fost acolo și pe care i-am ajutat sau care erau în zona aia. În rest, nimeni”, a spus Florin Morariu înainte de această declarație a ambasadorului.

Dan Mihalache s-a mai făcut însă remarcat cu o declarație complet nepotrivită după atacul terorist din Londra.

”Sunt în ţară, care e problema? Am fost chiar naş. Eu nu pot să îmi planific năşiile în funcţie de atentate. Mi-a stricat un pic seara, dar asta nu înseamnă că nu am lucrat cu colegii foarte strâns ca să vedem ce e de făcut. Asta e viaţa. Am comunicat, avem celulă de criză, totul a fost sub control, de altfel cred că m-aţi auzit vorbind toată noaptea”, a afirmat Mihalache.