Ponta ”strică petrecerea” pentru președinția română a UE

România are șansa de a aduce un suflu nou, dinamic, care să contribuie la renașterea proiectului european în perioada exercitării mandatului său la Președinția Consiliului UE, afirmă premierul Sorin Grindeanu în mesajul transmis cu ocazia conferinței "Președinția română la Consiliul UE 2019 - Împreună pentru consolidarea proiectului european" organizată de MAE.

”Vom demonstra în acest fel că România este, deja, un stat membru matur și responsabil, capabil să aducă o contribuție valoroasă în actuala perioadă plină de provocări pentru Uniune. (...) Vom demonstra că dispunem de capacitatea, competențele și expertiza necesară pentru a juca un rol de lider în Uniunea Europeană, că suntem nu doar un stat care respectă aquis-ul, ci chiar mai mult, că suntem capabili de viziunea politică asupra viitorului Uniunii, așa cum o vor demonstra acțiunile și prioritățile noastre, că în momentele dificile dispunem de luciditate, capacitate de acțiune și responsabilitate. Prima și cea mai importantă oportunitate care derivă dintr-o Președinție reușită este creșterea capacității noastre de a influența deciziile adoptate la nivelul UE”, a afirmat premierul în mesajul său, citit la eveniment de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, potrivit Realitatea.net.

Fostul premier Victor Ponta a declarat la dezbaterea referitoare la pregătirea României pentru exercitarea preşedinţiei Consiliul UE din 2019, că ţara noastră nu este pregătită pentru acest lucru. O problemă este că liderii europeni nu îl cunosc pe premierul român pentru că la întrunirile Consiliului european participă preşedintele, sau că ţara noastră este catalogată ca fiind coruptă, indiferent de câte arestări s-au făcut. ”Noi, în loc să rezolvăm problema, am încurcat-o şi mai tare: acum avem preşedinte, prim-ministru şi şeful partidului. Avem trei. Eu nu ştiu cum va organiza doamna Birchall masa şi primirea celor 27 de şefi de guvern care vor fi”, a declarat Ponta, citat de Antena3.ro.

”În primul rând, am vrut să stric petrecerea să spun că nu suntem pregătiţi pentru preşediniţia Cosiliului european. (...) Eu am identificat cinci probleme structurale pentru România în a organiza cu succes, cum ne dorim cu toţii, cele 6 luni de preşedinţie şi am plecat de la faptul că România o să organizeze în 2020 Campionatul european de fotbal. N-avem stadioane, n-avem linia de metrou de la aeroport, nu avem nici echipă de fotbal bună - avem antrenor german e adevărat, dar cu rezultate slăbuţe - dar vom organiza. Acel campionat în România, după câte ştiu eu, ţine vreo două săptămâni. Campionatul acesta cu preşedinţia ţine 6 luni şi avem cu un an mai puţin decât până la campionatul european”, a afirmat fostul prim-ministru.