Apariție de senzație! Și fusta, și tocurile

Extravaganța vedetelor pare să nu aibă limite. Sau aceasta să fie noua normalitate? Cântărețul englez Sam Smith, prezent la gala British Fashion Awards, s-a afișat îmbrăcat într-o fustă mini. Artistul non-binar s-a încălțat totodată cu cizme cu toc.

El a primit premiul Cultural Innovator Award.

Sam Smith’s look at the #FashionAwards 🤯👀 pic.twitter.com/T0uqpT7ZWb

— 𝐈𝐧𝐭𝐚𝐫𝐮𝐦𝐢𝐤𝐰𝐚 𝕏 (@M_Jeffnaldo) December 5, 2023