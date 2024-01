Bombă în prima etapă din noul an!

Prima etapă din 2024 a adus și prima schimbare de antreor. După ce a făcut câteva transferuri foarte valoroase CFR Cluj era mare favorită în deplasarea de pe terenul ultimei clasate, la Botoșani. Însă, spre surprinderea generală echipa care a jucat mult mai bine și a reușit să obțină cele trei puncte nu a fost cea pregătită de italianul Andrea Mandorlini, cu toate vedetele din teren. Noul tehnician de pe banca moldovenilor, Bogdan Andone, a pus la punct un mecanism care a funcționat perfect și astfel FC Botoșani a legat al doilea succes consecutiv.

Unicul gol a fost opera lui Eduard Florescu iar echipa care a mai avut de două ori șansa golului a fost tot cea gazdă, oprită doar de paradele excelente ale portarului Răzvan Sava. Acest eșec l-a înfuriat la maxim pe principalul finanțator al ardelenilor, Neluțu Varga, care a anunțat imediat după meci faptul că încetează imediat raporturile contractuale cu Andrea Mandorlini, care este demis și locul acestuia va fi luat de Adrian Mutu.

„I-am dat încă o șansă, am vrut să avem continuitate, dar nu am văzut nici o schimbare față de anul trecut. La revedere, ne despărțim! Parcă nici nu au făcut un cantonament într-o locație de 5 stele. Ne-am lămurit, nu mai putem continua”.

În urmă cu o săptămână Adrian Mutu recunoștea că l-ar tenta o experiență pe banca lui CFR Cluj și iată că mutarea a devenit realitate, informațiile fiind că va avea salariu de 15:000 de euro, la fel ca al italianului Cristiano Bergodi la Rapid.

CFR Cluj e o echipă care m-ar interesa, e o echipă care a câștigat campionate. Poate să îmi pună în valoare calitățile, iar eu pe ale ei. E greu să ai o echipă care nu concurează la nivelul dorit de tine. Dacă am devenit sperietoarea antrenorilor de la CFR, atunci asta e. Dacă mă voia cu adevărat, eram la CFR. Sau mă suna să mă cheme la CFR. Poate au existat discuții interne de care eu nu știu.”