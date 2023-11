Candidatura Biden-Harris, o sinucidere politică?

”Când rata de aprobare ca președinte este jumătate din vârsta ta, atunci ai o problemă”, a spus sociologul Mark Penn, la Fox News, comentând ultimul sondaj electoral comandat de NBC, un sondaj care arată că Joe Biden este la cea mai scăzută rată de aprobare a acțiunilor sale ca președinte și este condus de Donald Trump în preferințele electoratului.

Rezultatele sondajului trebuie comparate cu începutul acestui an. Democrații veneau după rezultatele foarte bune de la alegerile de la jumătatea mandatului, în 2022. Președintele Biden era pe aceeași linie cu partidul său. Acum s-a prăbușit cu aproape 20%. Jumătate dintre alegătorii care se declară independenți îl dezaprobă pe Biden, iar cel mai important este că îl dezaprobă și peste 20% din electoratul propriului partid.

Surprinzător, Biden nu pare să întâmpine vreo dificultate în propriul partid în cursa pentru Casa Albă, în ciuda dezaprobării electoratului și a îngrijorărilor legate de vârsta sa înaintată. 77% dintre democrați îl consideră pe Biden candidatul cel mai bun pentru alegerile din 2024. ”Nu cred că va fi vreo schimbare a candidatului democrat. În acel sondaj NBC, 77% dintre democrați l-au ales pe Biden drept candidat. Are de partea sa întreaga mașinărie a partidului. Vrea să candideze din nou. Candidează. Și nu cred că există un plan B”, spune Penn.

Având în vedere evenimentele din taberele Trump și Biden, în primul rând inculparea lui Donald Trump și extinderea anchetelor ce-l vizează pe Hunter Biden către tatăl său, șeful de cabinet al președintelui Biden a fost întrebat dacă partidul are și un plan de rezerva. Ron Klain a răspuns sec că nu există un asemenea plan. ”Nu cred să existe un plan B. Biden mai are un an și un an înseamnă mult în istoria unei președinții. Și să recunoaștem că, dacă oamenii cred că economia merge bine, atunci nu le mai pasă de vârsta președintelui. Este vorba despre economie, imigrație, infracționalitate. Are un an să repare lucrurile”, spune Penn. ”Ca și Trump, Biden a reușit de multe ori să aibă nouă vieți. Toată lumea a crezut că a ieșit din cursă. La ultimele alegeri în Partidul Democrat, Biden părea să fi ieșit din cursă. Toată lumea credea că a pierdut, iar el a câștigat. Democrații pot câștiga din nou, dar trebuie să avem o revenire a economiei. Nu este vorba despre vârsta lui Biden”.

Invitat tot de Fox News, Ari Fleischer, fost secretar de presa al președintelui George W. Bush, spune însă că pentru democrați ar fi o sinucidere politică să mai meargă la alegeri în tandemul Biden-Kamala Harris. Fleischer atrage atenția că democrații îl ascund pe președinte de ochii americanilor – îl lasă tot mai puțin în spațiul public și îl pun să folosească scara mică a avionului prezidențial. ”Unul dintre lucrurile mele favorite este un articol din The Washington Post în care democrații spun că echipa de la Casa Albă îl lasă mai puțin în public, pentru ca oamenii să nu vadă că merge cu dificultate. Ce au făcut? Nu l-au mai lăsat să facă pașii mari la urcarea în avion, ci l-au pus să se suie pe scara mică, în burta avionului. În Air Force One nu există un lift între partea inferioara și cea superioară a avionului, ci doar o scară în spirală incomodă. Pentru Biden nu are sens să urce în partea de jos a avionului, pentru că oricum va trebui să parcurgă acele scări incomode. Însă trebuie să i se ascundă problemele de mers. Nimic nu este ușor pentru Biden. Așa se întâmpla când ai de a face cu un om de 81 de ani. Îl ascund pentru ca țara să nu vadă ce probleme are. Este rușinos. Nu faci asta unui președinte”.

”Este o mare problemă pentru democrați și o mare ocazie pentru republicani. Nu contează dacă Biden va candida împotriva lui Trump, a lui Nikki Haley sau a altcuiva. Nu îl comparați pe Trump cu Atotputernicul. Comparați-l cu alternativa. Iar alternativa este Biden. Sunt șocat de felul în care democrații se sinucid politic. Nu-mi vine să cred că îl înfruntă pe Trup cu cei mai proști candidați din întreaga țară. Nimeni nu poate pierde mai clar în fața lui Trump decât Biden-Harris, iar asta este calea aleasă de democrați. Este inexplicabil. Este motivul pentru care cred că vom vedea că se va pune multă presiune asupra lui Biden pentru a renunța la candidatură înainte de Convenția Democrată”, spune Fleischer