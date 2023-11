Italianul Mandorlini, susținere totală din partea patronului CFR Cluj!

S-au strâns de acum patru meciuri fără victorie pentru CFR Cluj, una dintre echipele care au ca obiectiv atacarea titlului. Ultimul rezultat a fost un 0-0 pe teren propriu cu o echipă din a doua parte a clasamentului, UTA și cum Neluțu Varga, patronul ardelenilor, e foarte bun prieten cu Adrian Mutu iar acesta nu o duce deloc bine în calitate de antrenor la Neftci Baku, imediat au apărut speculațiile referitoare la demiterea italianului Andrea Mandorlini de pe banca lui CFR și aducerea Briliantului.

În plus, italianul își pusese în cap și pe unul dintre cei mai exponențiali jucători din istoria CFR-ului din ultimul deceniu, veteranul Ciprian Deac și acxest lucru alimenta și mai mult speculațiile despre plecarea lui Mandolrini. Însă, total neașteptat, când toaă lumea aștepta vestea demiterii lui Mandolrini, Varga a ieșikt și a vorbit exact contrariul, declarând că antrenorul are susținerea sa necontenită, ceea ce nu poate spune și despre unii jucători care l-ai nemulțumit și probabil vor pleca în iarnă.

„Nu sunt dezamăgit. Suntem în grafic și luptăm în continuare pentru titlu. O să își revină și băieții accidentați și lucrurile se vor schimba în bine.

Cu Mandorlini nu am nimic. Având în vedere ce revoluție a fost în vară, nu are ce să mă nemulțumească. Omul își face treaba, echipa joacă un alt fotbal față de anii trecuți.

I-am pus ca obiectiv reconstrucția echipei și titlul. La mine nu există an fără să îmi doresc titlul. Nu bag atâția bani fără să am acest obiectiv. Și cred că suntem în grafic. În play-off contează ce facem. Acolo trebuie să fim la nivel maxim”

Sunt vreo 2-3 de care sunt nemulțumit, dar o să fac niște schimbări în iarnă. Aducem încă doi jucători de atac. Sunt nemulțumit doar de faptul că se accidentează foarte mulți și foarte des. Am înțeles că au venit pe rând și că nu au făcut toți pregătirea așa cum trebuia în vară. Mă bazez că asta nu se va mai întâmpla după pregătirea de iarnă.

În problema cu Deac sunt clar de partea antrenorului. Normal că i-am dat dreptate și lui, dar noi suntem o echipă și nu jucătorul contează. La mine contează echipa. Nu facem partipriuri. Jucătorul funcționează doar cu grupul, cu echipa. E importantă omogenitatea și forța grupului. Nu văd nici o problemă cu Deac. El a discutat cu antrenorul și a înțeles situația. Este un băiat de mare caracter.