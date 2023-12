Simona Halep l-a ”șocat” pe Badea

Mircea Badea se declară șocat de decizia Simonei Halep de a se muta din România. Sportiva și-a vândut vila de la Snagov și a decis să plece definitiv în Dubai.

E greu de înțeles, spune jurnalistul, de ce a luat o asemenea decizie acum.

„Nu înțeleg de ce nu a făcut-o de pe vremea când era liderul circuitului feminin… Dânsa clar speră să revină, de vreme ce se antrenează la modul foarte serios. Doar nu o să stea toată ziua să se uite în tavan, e adevărat, dar zic că se antrenează ca să joace din nou. Și acolo are ce îi trebuie.

Pe vremea când era numărul 1 mondial mergea cu curse de linie

”La Marbella are reședința Djokovic, nu are în Serbia. Cu toată dragostea, ia avionul privat, în două ore e în Serbia. Doamna Halep ajunge și cu curse de linie. Și pe vremea când era numărul 1 mondial mergea cu curse de linie. M-a șocat! Ok, și la business class, dar la curse de linie.

Adică stătea ca noi toți la coadă acolo. Oricât de patriot ai fi… Și domnul Djokovic este, fără doar și poate, și doamna Halep este și ea!

De ce să stai în România prea mult timp? O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”, a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii În Gura Presei, notează .