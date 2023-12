Zelenski i-a mulțumit lui Dumnezeu că Bucureștiul e ”înțelept”

România a ajutat Ucraina să supraviețuiască în timpul blocării exporturilor agricole de către Polonia, a declarat marți la Kiev președintele Volodimir Zelenski.

Într-o conferință de presă de final de an, Zelenski a mulțumit divinității pentru atitudinea Bucureștiului, informează Interfax, potrivit pesurse.ro.

„Slavă Domnului că a apărut România deșteaptă și că președintele Klaus Iohannis m-a ajutat. I-a ajutat pe fermierii noștri să supraviețuiască. Și a avut dificultăți, a avut protestatari, dar cred că a arătat tăria om puternic care a spus:

” În primul rând valorile, apoi sunt prețurile”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a precizat că „nu poți politiza problema cerealelor atunci când totul este blocat”.

„Din aprilie până în septembrie a fost foarte greu, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi.

Și în fiecare zi fermierii noștri mă întrebau: ‘Câmpurile noastre sunt minate, cum putem măcar să scoatem ceva?’ Și asta s-a întâmplat și am început să pierdem relațiile politice”, a povestit acesta.