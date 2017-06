Doi români ar fi fost reținuți în cazul atentatului

Update Un român şi prietena sa care locuiesc într-un apartament în East Ham s-ar afla printre persoanele reținute de poliţişti britanici în urma unei descinderi în legătură cu atacurile de la Londra, potrivit unei martore citate de The Telegraph.

Martora, Mathu Sivahran, a declarat că românii au fost reținuți împreună cu alţi cinci bărbaţi de culoare.

”Am văzut poliţişti înarmaţi fugind pe acoperiş, care au strigat «mâinile sus» şi i-au înconjurat. Apoi i-au scos afară pe cei cinci bărbaţi de culoare şi pe român şi prietena lui. Unul dintre tipii de culoare purta pe cap un acoperământ integral islmic. Vin destul de mulţi români aici. El era un băiat drăguţ, liniştit. Era întotdeauna un băiat bun când comanda mâncare”, a spus femeia.

Ambasadorul României în Marea Britanie, a declarat la Antena 3 că a solicitat verificarea informațiilor potrivit cărora au fost reținuți și doi români în urma perchezițiilor Poliției vizând atacurile teroriste.

„Aceeași informație o am și eu, am cerut atașatului nostru de la ministerul de Interne să o verifice. În momentul de față nu am o confirmare, când o voi avea, o să informăm opinia publică. Vom afla în câteva ore, pentru că autoritățile britanice sunt reținute în a da asemenea informații”, a declarat Mihalache.

Un tânăr angajat al unui fast-food din Barking Road a relatat la rândul său pentru jurnaliștii de la The Guardian că într-unul dintre apartamentele vizate de Poliție după atentatele de sâmbătă seara ar locui și doi români.

În apartament ar trăi doi români și un somalez.

Poliţia britanică a anunțat duminică arestarea a 12 persoane, în estul Londrei, în legătură cu atacurile de sâmbătă seara.