Dragnea, detalii privind eliminarea TVA la locuințe

Liviu Dragnea a declarat joi că va discuta săptămâna viitoare cu colegii săi din comisiile de specialitate și că vor decide dacă merg mai departe cu proiectul de lege prin care se elimină TVA pentru locuințe.

Am stabilit cu colegii mei din comisiile de specialitate să ne vedem săptămâna viitoare să spună care au fost ultimele discuții cu agenții economici din domeniu, să vedem ce decidem. Cei către care ne adresăm cu această măsură se pare că au o temere justificată, în sensul că pot ajunge în situația să aibă probleme cu cash flow-ul pentru că o să aibă de recuperat TVA. În același timp, am cerut să găsească până săptămâna viitoare o modalitate să vedem dacă se poate rezolva această problemă, să nu ajungă agenții economici din domeniu în situația în care să aștepte să-și recupereze niște bani un an sau doi. Aici sunt două variante posibile, ori să se recupereze imediat TVA, iar în cazul în care, să zicem, 30 de zile TVA nu este rambursat de către stat să înceapă să curgă majorări și penalități, așa cum și din partea agentului economic către stat curg aceste lucruri sau dacă nu găsim o soluție să renunțăm la această idee", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Dragnea a mai susţinut, de asemenea, că nu ar vrea să renunțe la această măsură pentru că este una care poate dinamiza acest domeniu și nu ar vrea ca ea să se împiedice de un detaliu financiaro - birocratic.