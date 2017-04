Dragnea, drumul de la știucă la pescuit în ocean

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit că şi-a petrecut vacanţa de Paşte la pescuit în ocean, fără a dat prea multe detalii.

”Am fost la pescuit, n-o să vă spun unde, din două motive: cei care sunt susținuți financiar în mod serios să mă urmărească peste tot zi și noapte cred că totuși trebuie să muncească pentru acei bani; în al doilea rând, ca să nu creez și pentru cei cu care am fost la pescuit aceeași situație jenantă ca să meargă peste ei nu știu ce investigatori, asta n-o s-o fac. Dar astăzi sau mâine o să pun niște poze. (...) E o captură mare, pescuitul în ocean este total diferit”, a spus Liviu Dragnea, întrebat unde şi-a petrecut vacanţa de Paşte.

Întrebat dacă a venit miercuri de la Doha, Dragnea a confirmat, spunând că şi-a făcut acolo poze cu românii din aeroport.

”Am făcut foarte multe poze în aeroport în Doha cu români care au venit să facem poze şi vom face în continuare oriunde o să merg. Nu am ştiut că este o infracţiune, deocamdată. Numai că chiar nu vreau, nu am făcut niciodată şi nu am să fac un mare eveniment dintr-o plecare a mea, că merg undeva în ţară sau în afara ţării. Când am fost întrebat, nu am ascuns. Dar de ce trebuie să fie asta un mare eveniment, chiar nu înţeleg”, a precizat preşedintele PSD.

Presa a scris că Liviu Dragnea şi-ar fi petrecut vacanţa de Paşte în Maldive, unde a ajuns făcând o escală la Doha.

Recent, liderul PSD și premierul Sorin Grindeanu s-au fotografiat la pescuit de știucă în Delta Dunării.