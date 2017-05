Frunza lui Udrea, înlocuită cu o oaie

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a anunțat săptămâna trecută pe oamenii de afaceri din domeniul turismului că și-a propus să schimbe brandul turistic al României. Acesta ar vrea să înlocuiască celebra frunză a Elenei Udrea cu o oaie, pentru că ar fi un brand care ne-ar reprezenta mult mai bine, potrivit Profit.ro.

Update: Ministrul Turismului Mircea Dobre a declarat marți, într-o intervenție telefonicăla B1Tv, că nu s-a pus niciodată problema de schimbare a brand-ului turistic al României, fiind vorba despre promovarea turismului românesc cu ajutorul legendelor naționale.

”A fost prima ședință a Comitetului Consultativ în Turism în care, în momentul în care se întrunește pentru prima dată acest comitet are loc o alegere a consiliului director. În perioada aceea, când era procedura de alegere, eu am deschis principial această discuție să ne folosim de aceste simboluri naționale, pentru că Miorița este un simbol național și nu cred că mă poate contrazice nimeni, și să putem în valoare toate legendele pe care le avem. Dar, nicidecum nu am zis..., nu m-am folosit de oaie, cum scrie în acel articol.

Reprezentanții mediului de afaceri au încercat să-l convingă însă pe Mircea Dobre că nu este o idee foarte bună. Asocierea dintre Miorița și turismul românesc ar fi o idee neinspirată, spun turoperatorii.

Miorița este o legendă tristă, pesimistă, cu trei români care se omoară între ei, iar oaia în sine e percepută ca un animal stupid și supus, afirmă aceştia.

Avem alte priorități, trebuie să umblăm la content

"S-a discutat tema asta, s-a pus pe masă și a părut că ministrul vorbește serios. Eu am zis că în momentul de față avem un brand, și că acum avem alte priorități decât să umblăm la brand. Eu cred că trebuie să umblăm la content, la ce-i în spatele brandului, nu la imaginea respectivă", a declarat Dragoș Anastasiu, proprietarul Eurolines, unul dintre cele mai mari grupuri de turism din România.

Nicu Rădulescu, președintele Organizației Patronatelor din Turismul Balnear, spune la rândul său ministrul nu s-a consultat cu nimeni.

"Într-adevăr, ne-a anunțat că vrea să facă această chestiune și nu s-a consultat cu noi pe tema ei. Dânsul are un stil personal arogant în care nu se mai consultă cu nimeni. Ne-a informat că o să schimbe această chestiune, iar noi ne-am obișnuit cu acest stil. Eu cred că dacă nu lucrăm împreună, nu facem nimic", a afirmat Rădulescu.