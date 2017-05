Gabriela Firea și-a înghițit logo-ul: "Regretăm..."

Primăria Capitalei a anunțat joi că logo-ul Bucureștiului declarat câștigător a fost descalificat, având în vedere asemănarea foarte mare dintre aceasta și unul dintre logo-urile orașului Taipei.

"În urma semnalelor publice privind asemănarea foarte mare dintre logo-ul declarat câștigător al concursului organizat de Primăria Capitalei și unul dintre logo-urile orașului Taipei, organizatorii au luat decizia descalificării lucrării prezentate de Narcis Teodor Lupou. Facem precizarea că toți participanții la concurs au declarat pe propria răspundere că lucrările prezentate sunt originale", precizează Primăria într-un comunicat de presă.

Municipalitatea mai menționează că juriul va desemna "în perioada imediat următoare" un alt câștigător, variantă prevăzută de Regulamentul concursului.

"Regretăm situația creată și, chiar în varianta foarte probabilă că nu este vorba de un plagiat, Bucureștiul nu poate avea un logo reprezentativ atât de asemănător cu al altui oraș. La finalul concursului, vom publica toate lucrările înscrise în concurs și validate de secretariatul tehnic", mai transmite Primăria.

Primăria Capitalei a anunțat miercuri că Narcis Teodor Lupou, un designer în vârstă de 32 de ani, din Timișoara, a câștigat concursul pentru realizarea unui logo reprezentativ al municipiului București. Lucrarea acestuia a întrunit cel mai mare punctaj, preciza Primăria Capitalei într-un comunicat de presă.

"Sunt bucuroasă că am avut o participare atât de numeroasă și pot să vă spun că misiunea juriului nu a fost deloc una ușoară. Am apreciat creativitatea concurenților și modul admirabil în care au înțeles să se implice într-o acțiune constructivă pentru orașul nostru. Din păcate pentru concurenți, la fel ca la orice alt concurs, există un singur câștigător, așa că am decis să oferim și câteva premii de consolare celor mai reușite propuneri pe care le vom alege ținând cont și de părerea publicului. Îl felicit din toată inima pe câștigător și sper ca toată lumea să se fi convins de sinceritatea și onestitatea demersului nostru. Vor urma și alte concursuri menite să stimuleze creativitatea bucureștenilor și nu numai", declara primarul general Gabriela Firea miercuri, citată în comunicat.

Taipei (stânga) și logo București (dreapta)