Iliescu, despre cine crede că a câştigat, de fapt, prezidenţialele din 2009

Ion Iliescu a scris pe blog despre ancheta anunţată de liderii PSD-ALDE privind alegerile din 2009, în contextul dezvăluirilor privind eşecul lui Mircea Geoană la prezidenţiale.

"Din motive asupra cărora nu vreau să speculez, a revenit în dezbaterea publică o temă veche de opt ani: corectitudinea alegerilor prezidenţiale din 2009. Spre surprinderea mea, şi în totală neconcordanţă cu realitatea, aceea de atunci, la care se adaugă amănunte necunoscute în epocă, Cosmin Guşă, patronul neconsolat al unei televiziuni suferinde, îmi atribuie mie eşecul candidatului PSD, Mircea Geoană. Afirmaţiile sale constituie o minciună, pe care nu mă sfiesc s-o consider ordinară", scrie fostul preşedinte pe blog.

Geoană a câştigat alegerile "în ţară", iar doar votul din străinătate a schimbat rezultatul final, este de părere Iliescu

"PSD s-a mobilizat exemplar, nu, cum afirmă Cosmin Guşă, nu s-a implicat, la sugestia mea. Da, am avut un diferend cu Mircea Geoană, la începutul lui 2005. Dar eu am o responsabilitate faţă de partid, în primul rând. Am trecut peste acel moment din 2005, deloc plăcut, şi am susţinut candidatura sa", spune Iliescu.

Fostul preşedinte mai afirmă că, dacă în 2009 ar fi avut "ceva de obiectat" la candidatura lui Geoană, ar fi spus acest lucru public la vremea respectivă.

"Cei care folosesc astfel de minciuni rudimentare o fac pentru a abate atenţia de la responsabilităţile lor şi faţă de situaţia din PSD, în epocă, şi faţă de eşecul lui Mircea Geoană în alegeri. Întotdeauna alţii sunt vinovaţi; ei sunt perfecţi şi imaculaţi", conchide Iliescu.

Liviu Dragnea a anunţat, miercuri, la Antena 3, că intenţionează să preia conducerea comisiei parlamentare de anchetă privind implicarea unor instituţii în desfăşurarea alegerilor prezidenţiale din 2009, urmând să verifice dacă preşedintele Camerei Deputaţilor poate prelua preşedinţia unei comisii de anchetă.

Dan Andronic a scris luni că în noaptea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2009 s-a întâlnit acasă la Gabriel Oprea cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea care erau "extrem de preocupați de victoria lui Băsescu", iar aportul lor și al lui George Maior și Gabriel Oprea la victoria lui Traian Băsescu "a fost esențial".

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Dan Andronic a fost pus sub urmărire penală pentru că ”a supărat sistemul”.

Întrebat dacă are vreo explicație pentru faptul că Laura Codruța Kovesi, Florian Coldea, George Maior se aflau acasă la Gabriel Oprea în noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, Băsescu a răspuns: ”Am o singură explicație, le era frică și nu aveau nimic aranjat pentru situația în care nu aș fi câștigat alegerile. Așa, se știau numiți de mine. (...) Pentru a da o oarecare relaxare opoziției din acea vreme, eu am numit la SRI un membru PSD, ceea ce explică legătura foarte strânsă a conducerii SRI cu Dragnea, cu Ponta, cu tenisul, cu șprițurile. În timp ce politicienii țipau că Băsescu arestează primarii sau politicienii, de fapt, lucrurile se tranșau împreună cu doamna Kovesi la T14, șa K2, unde se întâlnea Ghiță din 2010 cu doamna Kovesi.