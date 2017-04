"Obiectivul" cu care se duce Tăriceanu la Bruxelles: "Fără colonii"

Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu și-a anunțat sâmbătă - într-o critică adusă fostului premier Dacian Cioloș - unul dintre "obiectivele" cu care va merge luni la Bruxelles, unde se va întâlni cu președintele Comisiei Europene și cu comisarul european pentru justiție: O Uniune Europeană cu o singură viteză, în care nu avem „colonii” și „mari puteri”, europeni „de primă mână” și cetățeni europeni „de mâna a doua”.

Iată postarea lui Tăriceanu, integral:

"Am constatat cu surprindere criticile aduse în aceste zile de fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș și cred că merită să primească o replică. Nu este o replică personală, pentru că nu vreau să îi atribui domnului Cioloș o mai mare importanță decât are în realitate. Dacian Cioloș este reprezentantul unui curent în politica românească care spune că România ar trebui să fie mulțumită cu poziția de stat colonie în Uniunea Europeană. Sunt oameni politici care merg în capitalele europene cu aceeași gândire de acum 250 de ani, când domnitorii fanarioți mergeau la Înalta Poartă: ”capul plecat, sabia nu îl taie”. Sunt oameni politici care prezintă românilor ca pe o mare victorie faptul că sintagma „Europa cu mai multe viteze” a fost înlocuită cu „ritmuri și intensități diferite”. Adică „aceeași Mărie cu altă pălărie”, cum ar spune românul ironic. Probabil că unii din acești oameni politici acționează din convingerea că este mai bine să fii slugă la un stăpân generos, decât să stai pe propriile picioare. Alții s-au obișnuit atât de mult cu statutul de funcționar de lux, plătiți cu salarii de CEO de companie privată, încât nici nu își pun problema să nu fie de acord cu angajatorul.

Indiferent de motivație, un lucru este clar ca lumina zilei: toți acești oameni politici știu că MCV este un mecanism politic, știu că deciziile care privesc România, ca și alte state membre din categoria a doua, nu sunt luate în conformitate cu principiile europene, ci pe baza unor negocieri, urmărind interese economice sau politice. Chiar Dacian Cioloș spune acest lucru în comunicatul pe care l-a trimis, în care face referire la discuții pe care le-a avut cu alți lideri europeni despre amânarea intrării în spațiul Schengen. Pentru a folosi o expresie dragă președintelui Iohannis: acesta este elefantul din încăpere, de care toată lumea știe. Deciziile în Uniunea Europeană sunt luate în urma unor negocieri dure, în care fiecare stat trebuie să acționeze energic pentru a își proteja interesele. Nu o face, atunci are de pierdut. Fapt înțeles de state precum Polonia, dar pe care oameni ca premierul Dacian Cioloș nu îl aplică. Ei trăiesc încă în logica în care dacă dau pe ultima sută de metri de guvernare, fără licitație, unei companii olandeze un contract de miliarde de euro pentru construcția de corvete, vor câștiga bunăvoința Olandei.

Toate aceste lucruri le spun din postura unui european convins, al premierului în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană. Cred în Uniunea Europeană, dar într-o uniune cu o singură viteză, în care nu avem „colonii” și „mari puteri”, europeni „de primă mână” și cetățeni europeni „de mâna a doua”. Consider că este realizabilă această Uniune Europeană, în care România va fi un stat puternic, poate chiar a șaptea putere economică a Europei, în conformitate cu teritoriul și populația ei.

Este unul dintre obiectivele cu care merg luni la Bruxelles, unde mă voi întâlni cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și cu Vera Jourova, comisarul european pentru justiție.

Această Uniune Europeană pe care cred că fiecare român și-o dorește, poate fi realizată doar dacă ne susținem interesele la Bruxelles și nu acceptăm statutul de valet. Oameni politici ca Dacian Cioloș vor să vândă o iluzie puținilor români care îi mai cred. Iluzia că dacă stăm cuminți și nu deranjăm, vom primi ce ni se cuvine. Iluzia că dacă ne ținem gura când drepturile și libertățile cetățenilor sunt încălcate, vom fi considerați „de partea binelui”. Iluzia că dacă aplaudăm toate deciziile luate de liderii de astăzi de la Bruxelles, vom primi un loc mai în față. Dacă există o lecție din istoria României, este tocmai aceasta: când am fost valeții altora, am fost mai slabi și am trăit mai rău; când am îndrăznit să ridicăm ochii din pământ, am fost mai puternici și am făcut o Românie mai puternică. Sper ca Dacian Cioloș, alături de alți oameni politici asemenea lui, să găsească acest curaj. Indiferent dacă îl găsesc sau nu, eu împreună cu ALDE și partenerii de la guvernare vom continua să acționăm pentru ca România să fie mai puternică în Uniunea Europeană.