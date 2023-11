Iarnă în toată regula: Turiști rămași înzăpeziți (VIDEO)

Proprietarul unei pensiuni din staţiunea Padiş a scris, duminică dimineaţă, într-o postare pe Facebook, că mai mulţi turişti cazaţi nu au putut pleca cu maşinile deoarece drumul nu este utilizabil, fiind blocat de zăpada căzută, aşezată într-un strat de peste 40 de centimetri.

„Drumul va fi eliberat în scurt timp. Astăzi, la amiază. Avem un utilaj cu lamă şi cu răspânditor de sare care a acţionat şi aseară şi azi, de dimineaţă, dar am avut o problemă la un moment dat, pe urcare, înainte de Glăvoi, când a alunecat şi a ieşit de pe carosabil. Am fost nevoit să trimit altă maşină să o scoată. Zăpada e foarte udă, s-a transformat din ploaie în zăpadă, şi e foarte udă, să spun aşa, şi grea, dificil de înlăturat. De aceea înaintăm destul de încet. Dar din cei 16 kilometri între Boga-Padiş, mai avem creo doi kilometri. Eu urmăresc prin GPS şi ţin legătura cu şoferul (utilajului n red). Deci se lucrează, şi am mai trimis o maşină cu muncitori, cu drujbă, dacă mai sunt alte probleme, cum ar fi crengi încărcate cu zăpadă care să cadă pe drum şi altele”, a declarat şeful Secţiei Beiuş al SC Drumuri Bihor, Ioan Sabău.

Potrivit şefului de secţie, în prezent nu mai ninge, iar stratul de zăpadă depăşeşte pe alocuri 30 de centimetri.

„E o zăpadă udă, plină cu apă, nu e pufoasă. Ceea ce înseamnă că e foarte greu să o degajezi, iar înaintarea maşinii este destul de lentă. După ce îndepărtăm zăpada, suntem obligaţi să dăm cu sare. Noi am pornit din Beiuş, dar deszăpezirea o facem pe o lungime de 16 kilometri, mai avem doi kilometri pe urcare până la Cabana Padiş. Utilajul acţionează. Noi oricum interveneam, şi dacă nu erau turişti. Când e polei, zăpadă de chiar de 5 – 10 centimetri, tot timpul se curăţă drumul. Dar a apărut această schimbare de temperatură, care a transformat ploaia în zăpadă, şi fiind cantităţi mari, a devenit o problemă. Iar acum nu sunt temperaturi negative, sunt zero grade, cum e mai greu. Dacă ar fi fost minus cinci, ar fi fost mult mai uşor”, a precizat Ioan Sabău.

Potrivit acestuia, traficul spre staţiunea Padiş nu este mare în această perioadă, fiind extra-sezon, însă în week-end sunt mai mulţi turişti care ajung în zonă.

Într-o pensiune din Padiş sunt cazaţi şase turişti, din care doi din Ungaria şi patru din Cluj, iar într-o altă pensiune învecinată se află alţi şase, care cu toţii aşteaptă deblocarea drumului.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mircea Mălan a precizat că utilajele de deszăpezire intervin în toate staţiunile montane din Bihor. Din cauza viscolului, mai mulţi copaci au fost doborâţi la pământ pe carosabil, dar aceştia au fost degajaţi în timp util pentru a facilita intervenţiile.

Totodată, Serviciul Salvamont Bihor a informat că a fost verificată zona Glăvoi pentru a se asigura că nu sunt turişti, respectiv maşini surprinse / blocate în zona. Salvatorii montani au găsit o maşină blocată cu două persoane în zona Scăriţa, cărora li s-a propus sa fie transportaţi la Baza Salvamont Padiş, dar au refuzat. Aceştia au confirmat că au suficient combustibil şi aşteaptă utilajul de deszăpezire.

„În urma condiţiilor meteorologice din ultima perioadă, recomandăm turiştilor care vor să parcurgă trasee turistice în zona montană a judeţului Bihor să folosească încălţăminte şi haine de iarnă întrucât la nivelul staţiunilor Stâna de Vale, Padiş, Vârtop s-a depus un strat de zăpadă considerabil”, au recomandat salvamontiştii bihoreni.

Circulaţia pe unele drumuri din Harghita se face în condiţii de iarnă, în urma ninsorilor care au căzut în judeţ, drumarii acţionând cu utilaje şi material antiderapant, a informat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov.

„Ninge abundent pe mai multe sectoare de drum naţional din nordul judeţului Harghita: DN13B – zona Bucin, DN15 – zona Borsec, DN13A – între Miercurea Ciuc şi Vlăhiţa, DN12C – zona Lacul Roşu. Utilajele DRDP Braşov acţionează cu materiale antiderapante pe toate sectoarele afectate. Vă rugăm să nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsori dacă nu aveţi maşina pregătită de circulaţie în condiţii de iarnă!”, informează DRDP Braşov, într-o postare pe Facebook.

Ninsoare abundentă s-a înregistrat şi în staţiunea Băile Harghita, care aparţine administrativ de municipiul Miercurea-Ciuc, unde stradul se zăpadă extracarosabil este de zece centimetri.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita a informat că vântul puternic a a afectat cinci posturi de transformare din comuna Mărtiniş, un număr de 341 consumatori nefiind alimentaţi cu energie electrică. Echipajele distribuitorului de energie electrică acţionează în teren pentru remedierea defecţiunilor, a mai arătat ISU Harghita.