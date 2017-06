Guvernul Grindeanu, demis cu mari emoții

Punct culminant în încleștarea PSD contra PSD. Guvernul Sorin Grindeanu a fost demis miercuri la limită, după un spectacol unic în Parlament după 1989. A fost ziua în care un partid, în premieră, și-a dat jos prin moțiune propriul Executiv. La 6 luni după ce partidul lui Liviu Dragnea a câștigat cu un scor categoric alegerile parlamentare, sub sloganul "Îndrăznește să crezi în România", PSD a defilat miercuri la moțiune cu noul său slogan: "România nu poate fi confiscată! Apărăm democrația și votul românilor!" de propriul premier.



Ora 13.38. Moţiunea de cenzură a fost adoptată cu 241 de voturi "pentru" şi 10 voturi "împotrivă", în contextul în care pentru a trece trebuia să întrunească 233 de voturi.

Nu se știe dacă toate voturile pentru moțiune au venit de la coaliția PSD - ALDE sau și de la grupul minorităților naționale, care a anunțat că votează după propria conștiință.

Ora 13.28. Votul s-a încheiat.

Ora 12.48: Parlamentarii care doresc își exercită votul, sub privirile atente ale lui Liviu Dragnea. Remus Borza, deputat ALDE, a anunțat că va vota împotriva moţiunii de cenzură.

Ora 12.36. Sorin Grindeanu, a doua intervenție de la tribuna Parlamentului, după discursul lui Dragnea:

"Am urmărit foarte atent discursul domnului președinte Liviu Dragnea și prin acest discurs mi-am dat seama că oricine ar fi fost sau ar putea să devină viitor prim-ministru nu are nicio șansă să-și exercite funcția de prim-ministru. Niciuna. Am auzit aluzii, acuze nefondate și insinuări. Ce luptă a avut Liviu Dragnea cu sistemul în ultimele luni, în afară de celebra OUG 13? A jucat cineva de-aici tenis cu ei? A mângâiat cineva gipsul Sistemului ca să scape de dosare? Nu am negociat cu absolut nimeni și nu am intrat în negocieri împotriva interesului național".

Premierul a părăsit sala după a doua intervenție.

Ora 12.29: Traian Băsescu, liderul PMP, intervenție scurtă, printre hăhăieli: "Liviule, ceva minute în plus? PSD, împreună cu ALDE, se dovedesc inapţi pentru guvernare. Indiferent de rezultatul vortului de astăzi, drumul pe care trebuie să îl luaţi, dragi majoritari, este în opoziţie".



Ora 12.22: Din partea ALDE vorbește Varujan Vosganian: "Primul-ministru a fost absent la legea salarizării, a fost absent la tematica privind reforma în justiție, a fost complet absent în ceea ce privește crearea mecanismelor pentru stimularea investițiilor".

Ora 12.18: Parlamentarul Dan Barna a anunțat că formațiunea nu va vota la moțiune. Acesta și-a citit discursul-atac la Putere de pe o tabletă.

Ora 12.07: Raluca Turcan a luat cuvântul în numele PNL de la tribuna Parlamentului: "Acest moment developează în cel mai clar mod cu putinţă nu doar frauda de încredere a PSD din campania electorală sau corupţia şi incompetenţa acestei guvernări, ci mai ales disponibilitatea domnilor Dragnea şi Tăriceanu de a negocia orice, de a vinde interesul public pentru a-şi rezolva ei problemele din interior. Rar a fost mai clară disponibilitatea liderilor PSD de a negocia lucruri de ne-negociat şi de a vinde orice pentru a-şi atinge scopurile în această luptă internă pentru putere. Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, PSD şi ALDE, au împins România în 3 crize majore în 6 luni de zile. Prima a fost propunerea ca prim-ministru a unui interpus scos din pălărie. A doua a fost Ordonanţa 13, care a scos în stradă 600.000 de români. Cea de-a treia este subminarea propriului guvern în aceste zile, cu consecinţe negative majore pentru buna funcţionare a instituţiilor publice şi pentru predictibilitatea României, atât de necesare pentru crearea de locuri de muncă şi pentru dezvoltarea economică".

Ora 11. 55: Liviu Dragnea, atac la DNA de la tribuna Parlamentului: "Am fost acuzat că sunt autoritar. Sunt autoritar pentru că am spus să separăm politica de servicii? Luni și marti, președintele executiv al PSD și președintele comisiei de control SRI din Parlament au fost chemați la DNA, așa ca martori, altul a fost luat cu mascații de acasă. Asta e calea de urmat, țara să rămână captivă unor forțe care nu participă în alegeri?".

În ce privește Guvernul Grindeanu, liderul PSD a spus miercuri: "Astăzi nu e o zi fericită pentru mine, mai ales după ce l-am ascultat pe domnul Grindeanu. N-am dorit să ajungem vreodată în această situație, cu toată încărcătura zilei de azi, cu toate discuțiile, sugestiile, lucrurile sunt foarte simple. Adoptarea moțiunii înseamnă continuarea guvernării PSD — ALDE așa cum au vrut românii în decembrie. (...) Am ales să fim sinceri și cu partidul, dar mai ales cu românii, am ales asta în loc să pretindem că totul este în regulă. Nu a fost totul în regulă, premierul și Guvernul căruia i-am încredințat cel mai ambițios program de guvernare de după 1989 nu au performat așa cum am sperat. (...) Nu se aștepta nimeni ca fostul nostru coleg să reacționeze cu atâta îndărătnicie. (...) Se agață de scaun (Sorin Grindeanu — n.r.) în cel mai neligitim mod. Nu a ajuns premier datorită celor baricadați în Palatul Victoria și nici celor cu care s-a mai întâlnit nopțile astea pe la Vila Lac 1. A ajuns acolo pentru că cele două partide, într-un mod statutar, au decis să le acorde un vot de încredere. Aceleași structuri care au retras sprijinul politic. Va fi acuzat probabil mai târziu de o atitudine lipsită de onoare, de iresponsabilitate și, bineînțeles, de iresponsabilitate față de români și, chiar față de noi, partidele care l-au susținut".

Ora 11.35: Sorin Grindeanu, discurs la tribuna Parlamentului:

"În decembrie 2016, chiar şi după ce PSD a câștigat algerile cu un scor istoric, urmăream cu toţii cum Klaus Iohannis numeşte sau nu numeşte un premier de la PSD. Prima opţiune a SPD, doamna Shhaideh, a fost respinsă. Timp de două săptămâni, România a stat fără buget şi în incertitudine. În ianuarie, domnul Drganea m-a rugat să accept funcţia de premier. Primul meu răspuns a fost: nu! Eram preşedinte de CJ, iar familia mea stă în Timişoara. Aţi insistat că ar fi bine să accept pentru stabilitatea României, că am experienţă în administraţie, că sunt onest şi muncitor, şi am spus: da. Şi am mai spus da, pentru că Liviu Dragnea mi-a promis că e prietenul meu, că mă va susţine, că facem un Guvern din miniştri competenţi. Am acceptat miniştrii pe care mi i-a propus Dragnea. La nici 6 luni după acel moment aflu brusc că Guvernul nu-şi face treaba, că miniştrii sunt buni, dar nu prea, că ţara nu e brusc în Vest, deşi are performanţă economică, iar totul se baza pe o analiză pe care nu a văzut-o nimeni la partid, care nu a trecut prin nicio structură a PSD. Eu nu înţeleg de ce suntem azi aici, nici românii nu înţeleg asta. Nu înţeleg de ce atât scandal în interiorul PSD la nici 6 luni după ce am câştigat alegerile, iar guvernarea merge foarte bine. Vrem să dăm jos Guvernul cu o moţiune a noastră, a PSD; fără să ne ceară Opoziţia, ca apoi să ajungem iar la mâna lui Iohannis. (...) După 21 de ani de când sunt membru PSD, mă aflu în cel mai de neînțeles moment, când Dragnea depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern PSD. Vă rog să vă gândiți foarte bine de ce ne aflăm azi cu toții aici, cu toată România și Europa uitându-se la noi. Am făcut multe campanii electorale, dar niciodată nu am avut parte de o campanie negativă cum a fost cea pe care unele colege și colegi din PSD au făcut-o împotriva mea. Păcat! Am luat decizia să nu demisionez pentru că făceam două greșeli uriașe. Nu am demisionat pentru că PSD risca să piardă guvernarea și sa ajungă iar la decizia președintelui Iohannis. (...) Nu mi-am dat demisia pentru că am considerat că România se află la o răscruce: să ne întoarcem la epoca dinainte de 89 sau să ne apărăm viitorul. Nu mă țin de scaun, nu mă cred salvatorul României, dar atrag atenția că ne putem întoarce în trecut. (...) În loc să îmi fac treaba la Guvern, azi dezbatem dacă dăm jos propriul nostru Guvern. Sunt convins că după votul de azi PSD nu se va rupe. Fiecare bilă pe care o introduceți în urnă poate să facă PSD să piardă guvernarea. Să nu vă fie frică! Ce credeți că se poate întâmpla dacă veti vota împotriva moțiunii? O să vă dea pe toți 50 afară din partid? Jocul acesta cu excluderea din partid trebuie să înceteze. Nu ajută România în niciun fel să facem 233 de concesii pe care e posibil să le plătim toți ca români".

Ora 11.30: Mihai Fifor, liderul senatorilor PSD, citește din moțiune.

Ora 11:25: Parlamentarul UDMR Cseke Attila anunță de la tribună că formațiunea sa nu participă la dezbaterile și la votarea motiunii de cenzură.

Ora 11.22: Ședința este prezidată de președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu. Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, aflat alături, își butonează telefonul. În fața tribunei a venit un bărbat îmbrăcat în costum popular și cu un tulnic în mână, iar Tăriceanu a cerut să fie înlăturat. Bărbatul este deputatul PNL de Alba Corneliu Olar. Acesta i-a îndemnat pe Tăriceanu și Liviu Dragnea să își iubească țara.

Ora 11.07: Imagine unică. La masa Guvernului din Parlament se află doar premierul Grindeanu și ministrul Comunicațiilor Augustin Jianu. Ulterior, celor doi li s-au alăturat și Victor Ponta, care este secretar general al Guvernului.

Ora 11.04: Liviu Dragnea își securizează votul. Parlamentarii PSD- ALDE vor vota la vedere la moțiune, a anunțat Antena 3.

Ora 10.59: Grindeanu, pe holul Parlamentului, către ziariști: ''Am avut o întâlnire cu domnul Dragnea. Am încercat, cum am spus în toate aceste zile, să găsim o soluție. Dânsul continuă să riște, cerând să demisionez înainte de a intra în sala de vot. Lucrul ăsta nu este posibil, așa că mergem la vot''. În opinia premierului, moțiunea nu va trece. Referindu-se la această discuție, Liviu Dragnea a spus: "A fost o discuție privată pe care nu vreau să o comentez acum".

Ora 10.56: Parlamentarii PNL reuniți în jurul lui Ludovic Orban au afișat pe holul Parlamentului coli pe care era scris mesajul "Rușine PSD". ''PNL este pregătit să ajungă la guvernare, dar nu vrem să ajungem pe ușa din dos, ci cu susținerea cetățenilor. Mergem în sală și nu votăm moțiunea PSD. (...) Personal, îmi doresc ca PSD-ul lui Dragnea să trimită acasă PSD-ul lui Grindeanu. (...) Stăm în sală și nu votăm'', a declarat Orban, la Parlament.

Ora 10.22: Parlamentarii PSD și ALDE s-au reunit într-o ședință comună la Parlament, înainte ca moțiunea de cenzură să fie dezbătută și votată în plen. La întâlnire participă și miniștri demisionari ai lui Grindeanu, dar și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care, după cum se știe, nu este parlamentar.

Ora 9.48: Sorin Grindeanu a ajuns la Palatul Parlamentului. Grindeanu se află în biroul deputatului Victor Ponta, convertit vineri seară în secretar general al Guvernului. Daniel Constantin, fost copreședinte ALDE, este și el alături de cei doi.

Cu câteva ore înainte de votul pe moțiune, liderul PSD Liviu Dragnea s-a declarat convins că aceasta va trece, deși nu se mai poate baza pe voturile UDMR.

"Sunt realist. Mâine trece moțiunea", a afirmat Dragnea marți seară, întrebat de jurnaliști dacă este optimist în legătură cu șansele de reușită ale moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului Grindeanu.

Întrebat anterior cum privește votul la moțiune având în vedere eșecul negocierilor cu UDMR, Dragnea a spus: "Majoritatea nu a fost făcută inițial cu UDMR".

De partea cealaltă, Victor Ponta, maestru de ceremonii în tabăra Grindeanu, a avertizat marți seara că după votarea moțiunii de cenzură în Parlament va fi "o criză și mai mare", pledând pentru un Guvern Grindeanu II.

"Eu cred că până mâine la ora 11,00, dacă există suficientă dorință de rațiune, de dialog, de gândire pe termen mediu și lung din toate părțile, se poate găsi o soluție ca imediat să avem un Guvern Grindeanu II tot PSD-ALDE, cu miniștri mult mai buni decât cei care au fost acum, cu un program de guvernare, sigur, bazat pe cel din campanie, dar sustenabil și realist și cu stabilitatea de care România are nevoie. Din partea domnului Grindeanu, cu care de altfel am vorbit și vorbesc și acum, există această dorință", a declarat Ponta marți la Realitatea TV.

El a spus că le-a transmis mesajul său colegilor din PSD "pe toate căile posibile, și formale și informale", sperând sper că "până la urmă rațiunea va triumfa".

Ponta a apreciat totodată că Liviu Dragnea "e foarte îngrijorat".

"Eu îl cunosc și el pe mine și eu pe el ne știm foarte bine când suntem îngrijorați sau nu. E foarte îngrijorat, așa cum și domnul Grindeanu și eu suntem îngrijorați. Nimeni nu știe care va fi rezultatul de mâine. (...) Un singur lucru cred că știe și Liviu Dragnea, cum știe și Sorin Grindeanu și cum știu și eu: după ce se votează moțiunea de cenzură, vom avea o criză și mai mare", a declarat Ponta.

De la "lovitura de stat", la "războiul atomic PSD contra PSD"

Odată cu acest război fratricid, PSD și-a înscris în palmares contraperformanțe unice:

- Cel mai mare partid din România își sugrumă în Comitetul Executiv Național propriul Guvern din motive insuficient explicate, iar premierul său refuză să demisioneze;

- Cel mai mare partid din România anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva propriului premier și îl exclude din partid;

- Cel mai mare partid de pe scena politică românească își acuză, oficial, cei doi premieri pe care i-a avut după anul 2004 - Victor Ponta și Sorin Grindeanu - de "lovitură de stat";

- Premierul cu cea mai mare priză la electoratul social-democrat - Victor Ponta - amenință cu "război atomic PSD contra PSD" dacă moțiunea de cenzură este depusă.

- Cel mai mare partid din România depune în Parlament moțiunea cu scopul declarat de a "apăra democrația și votul românilor" de propriul prim-ministru. Textul moțiunii PSD - ALDE împotriva propriului Guvern a fost intitulat "România nu poate fi confiscată! Apărăm democrația și votul românilor!".

- Cel mai mare partid își demite propriul Guvern în Parlament, cu un vot marcat de emoții.