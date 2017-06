Ce acte vor fi adoptate în ședința Executivului de marți

Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a anunțat că în ședința Executivului de marți vor fi adoptate acte normative urgente și a precizat că la reuniune vor fi prezenți fie miniștri, fie împuterniciți ai acestora, secretari de stat sau secretari generali din ministere.

"Mâine (marți — n.r.) este ședință de guvern. Se adoptă toate actele normative urgente. Adică am făcut un pic de ordine aici și premierul își face datoria de prim-ministru, eu ca secretar general, ceilalți membri ai Guvernului. Repet, mâine se adoptă acte normative, ordonanțe, hotărâri de guvern, decizii, în așa fel încât țara să fie pe linia de plutire, chiar într-o situație de criză pe care domnul Dragnea a provocat-o din motive pe care, sigur, nu le-a explicat încă, la un moment dat poate o să le explice", a declarat Victor Ponta, luni seară, la România Tv.

Întrebat câți miniștri vor fi prezenți la ședința de marți și dacă printre aceștia se vor regăsi și miniștrii demisionari de la Interne și Dezvoltare Regională, el a răspuns: "Nu, nu, chiar și cele două doamne sunt în exercițiu".

"Doamna Sevil Shhaideh a fost astăzi, inclusiv alături de mine, la ședința pregătitoare. Știți, se face cu secretarii generali (din ministere — n.r.) cu o zi înainte. Toate documentele care intră mâine vor intra cu avizele legale ale miniștrilor și mâine se află la ședință ori ministrul, ori cel desemnat de ministru, secretar de stat sau secretar general desemnat în acest sens, pentru că este vorba acte normative (...) care nu suportă amânare, care trebuie adoptate rapid pentru bunul mers al unor lucruri. Am spus-o de la început, când m-a întrebat lumea: 'de ce ai venit să-l ajuți pe Grindeanu?' Am spus: 'domn'e, Guvernul României, în care am lucrat înainte pe diverse poziții, nu e un magazin pe care poți să-l închizi, să pui lacătul pe el, să aștepți peste o lună să se redeschidă. Guvernul României trebuie să funcționeze non-stop chiar și în situații de criză și asta se întâmplă, sub conducerea premierului și cu sprijinul meu și al celor care sunt și al miniștrilor. Nu au fost probleme astăzi, unii miniștri au semnat direct, alții au împuternicit, nu au fost probleme de funcționare și nici mâine nu vor fi", a susținut Ponta.

Secretarul general al Executivului a adăugat că în cazul în care moțiunea de cenzură a PSD și ALDE va fi respinsă miercuri în Parlament, se va intra "cât de cât într-o normalitate".

"Cu un Guvern Grindeanu 2, tot PSD, ALDE, bineînțeles, dar un Guvern mult mai bun. Cu un program de guvernare mai realist și cu lucruri pe care oamenii le așteaptă", a mai declarat Ponta.