Ce îl așteaptă pe senatorul Șerban Nicolae

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi, că va convoca săptămâna viitoare CExN al PSD pentru a discuta despre sancţionarea preşedintelui Comisiei juridice din Senat, Şerban Nicolae, care nu a respectat deciziile luate în PSD privind nesusţinerea graţierii faptelor de corupţie, transmite MEDIAFAX.

„Nu am vorbit (cu Şerban Nicolae, n.r.), am postat aseara pe Facebook un text în care am reiterat ceea ce spun de luni de zile - un punct de vedere pe care nu mi-l schimb - şi anume că nu sunt de acord să se graţieze faptele de corupţie. Sunt destul de dezamăgit de modul cum a funcţionat până acum Comisia juridică de la Senat în această privinţă”, a spus Dragnea.

Întrebat despre poziţia publică exprimată de Şerban Nicolae, potrivit căruia liderul PSD a exprimat o părere personală când a spus că nu susţine graţierea faptelor de corupţie, Dragnea a răspuns că părerile personale pot fi avute în baie.

„Categoric o să discutăm despre subiect în partid, despre modul în care unii colegi de-ai noştri înţeleg să se respecte ceea ce se decide în partid. Partidul nu trebuie respectat doar înainte de a primi confirmarea că eşti pe o listă şi ajungi în Parlament, partidul trebuie respectat şi ulterior. Păreri personale putem avea fiecare dintre noi în baie sau în alte locuri. Eu când vorbesc ca preşedinte al PSD vorbesc statutar, în numele partidului şi noi luăm decizii care s-au adoptat şi care sunt valabile în continuare”, a replicat Dragnea.