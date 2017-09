Dansul scos din mersul pe stradă

Fundația Gabriela Tudor anunță deschiderea stagiunii sale de toamnă sub forma unei platforme mobile de prezentări, ateliere și spectacole, cu evenimente prezentate la București, Timișoara, Cluj și Sofia, aniversând în acest fel cei 20 de ani ai Fundației.

Sâmbătă, stagiunea acțiunilor legate de dans a început cu „Meniu:Dans“, un spectacol de dans gândit pentru o cafenea. Proiectul neconvențional inițiat de coregraful Cosmin Manolescu își propune să facă loc dansului contemporan în viața de zi cu zi a unei cafenele, cu o degustare specială propusă clienților acesteia. „Meniu:Dans“ este realizat cu participarea interpreților Oana Mureșan, Andreea Maier, Cătălin Filip și Paul Sebastian Popa din Cluj. Pe durata intervenției performative în spațiul Green Hours, clienții au primit „pe lângă comenzile propriu-zise și un bonus coregrafic, cu o serie de incursiuni performative în spațiile cafenelei și scurte piese inspirate din meniul acesteia“, a explicat inițiatorul demersului. „Colega mea, Oana Mureșan, care m-a invitat în acest proiect, mi-a spus că la finalul acestui atelier, viața mea se va schimba, că voi zbura pe stradă. Pot spune că încep să simt schimbarea. Încă nu simt că zbor, dar sunt pregătit de decolare. Am curaj, răbdare, voință, energie și aripile deschise“, spunea Paul Sebastian Popa, unul dintre cei care au inclus dansul în meniul zilei de 9 septembrie.

Explozie de trăiri cumulate într-un ambient floral

Mișcare cu sens

Săptămâna aceasta la Timișoara este în plină desfășurare proiectul #dansliteratura, un proiect care aduce împreună scriitori de poezie și practicanți ai dansului. Azi, de la 18.00, este anunțată la Galeria Jecza (Calea Martirilor 51/52-53) o prezentare a instalației, la care au lucrat în ateliere presărate din primăvară încoace trei poeți și trei coregrafi. „Am invitat 3 coregrafi și 3 poeți să se cunoască și să lucreze timp de o săptămână în spații din București foarte diferite ca atmosferă, de la studioul de dans al Centrului Național al Dansului la spațiul librăriei Cărturești Carusel sau la cel al grădinii secrete de la Cărturești Verona. Dacă în prima secvență a proiectului Răzvan Țupa și Cristina Lilienfeld creau un corp cameleonic, interschimbabil, iar în a doua secvență Paul Dunca și Robert G. Elekes parcurgeau un spațiu într-un corp comun, Simona Deaconescu și Adela Dragomir au propus publicului urmele pe care le lasă un corp într-un timp prezent. Aceste tipuri diverse de performativitate sunt doar niște etape intermediare în imaginarea unui anticorp performativ, care se va deschide publicului la Timișoara, pe 13 septembrie“, declarau Cosmin Manolescu și Andra Rotaru, cei care au pus pe picioare mecanismul acestor întâlniri. Bucureștenii vor vedea rezultatul acestei serii de colaborări pe 19 octombrie, de la 19.00, în Centrul Național al Dansului București (bld. Mărășești 80-82).

Dintr-o cultură în alta

Tot luna aceasta, evenimentele dedicate mișcării artistice vor continua cu Moving Dialogue 2017, un laborator coregrafic internațional care se deschide publicului pe 26 septembrie, la AMBASADA (str. Anton Seiler nr. 2, Timișoara). Fundația Gabriela Tudor organizează în perioada 18-26 septembrie, la Timișoara, laboratorul coregrafic internațional Moving Dialogue 2017, un format de cercetare și colaborare artistică condus de coregrafii Cosmin Manolescu (București) și Cyrus Khambatta (Seattle). Grupul de participanți include performeri - Meredith Sallee (Seattle), Tijana Sucurovic (Belgrad), Oana Mureșan (Cluj), Lavinia Urcan (Timișoara) și amatori cu experiență în dans contemporan - Dan Ianchiș și Cristina Daju (Timișoara). Laboratorul include repetiții și jam sessions și se va încheia cu prezentarea deschisă publicului, la care accesul este liber.

Coregrafia ca petrecere

Cosmin Manolescu continuă și în această toamnă seria de ateliere diferite ca format și propunere artistică, încercând să creeze un cadru de interacțiune, dezvoltare personală și artistică pentru profesioniști și amatorii de dans contemporan. Partying - e-motional body va avea loc în septembrie, la Sofia, fiind organizat în parteneriat cu Derida Dance Center. Corp-Colaj - lumini și umbre coregrafice este anunțat pentru luna noiembrie, la București, fiind găzduit de LINOTIP, Centru Coregrafic Independent. „Mi se pare genul de atelier care reușește să dezmorțească publicul necunoscător și percepția acestuia asupra dansului contemporan și a exprimării artistice contemporane în general. Mai mult, are și o valoare umană personală, deoarece invită în mod subtil și iremediabil la a prețui momentul prezent și simplitatea, lăsând oamenii mai sensibili și atenți cu ceea ce îi înconjoară, chiar și mai curajoși și încrezători“, mărturisea Mara, după atelierul Corpul emoțional, Brașov, în 2014.

Călători în armonie

Prezentarea nu ar fi completă fără o referință la dans#wanderer #1, proiect descris drept „Călătorie către mine însumi“, pentru care, pe 16 octombrie, de la 19.00, centrul Replika (str. Lânăriei nr. 93-95, București) anunță primul episod al proiectului artistic dans#wanderer, realizat de coregraful Cosmin Manolescu, în colaborare cu performerii Idris Clate și Judith State. De altfel, spectacolul este susținut pentru doar 3 spectatori, aleși pe baza unei licitații deschise până pe 15 septembrie. „A ieși din obișnuit, din tipar, din zona de confort. De fapt, nu a ieși. Ci a o lua la goană și a fugi însuflețit, îndepărtându-te de ele din ce în ce mai mult. A vorbi, a zâmbi, a cânta, a dansa, a îmbrățișa, a râde, a plânge, a da, a lua, a durea, a vindeca, a găsi, a (te) pierde, a îndrăzni, a încerca, a greși, a reuși, a tăcea. A fi liber. Wanderers, flâneurs, flâneuses, călători & călătoare, dans-wanderers, vagabondans… Dor de ducă, atmosferă, poezie, vibrație, observare, lentoare, ritm. Este călătorul cel care îi urmărește pe ceilalți sau cel pe care îl urmează/urmăresc ceilalți?“, își descrie coregraful intențiile. Pentru clujeni, data de 14 noiembrie, la Reactor (str. Petofi Sandor nr. 4, Cluj).

Tot în noiembrie, este programat atelierul „The Body as a Tool Is a Dancer“, cu Annie Vigier și Franck Apertet (1-3 noiembrie, 17.00-20.00, la Muzeul Național de Artă Contemporană - str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului). Este vorba despre un atelier experimental și un artist talk susținut de francezii Annie Vigier și Franck Apertet, ca o prima etapă, în vederea realizării unei co-producții româno-franceze în 2018/2019. Sub numele generic „Les gens d’Uterpan“, coregrafii Annie Vigier și Franck Apertet au dezvoltat o serie de proiecte experimentale aflate la intersecția dansului cu artele vizuale/performance, explorînd limitele corpului uman și ale reprezentării acestuia. Proiectele companiei les gens d’Uterpan au fost prezentate în importante teatre de dans, muzee de artă contemporană și festivaluri, între care: Centre Pompidou, Paris, Tate Modern, Londra, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, ACT Festival for Independent Theatre, Sofia, Ming Contemporary Art Museum, Shanghai, documenta 14, Atena și Kassel.