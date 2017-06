Fosta baschetbalistă Laura Codruţa Kovesi s-a aruncat singură la „coş”

De multă vreme îmi doream s-o aud pe Laura Codruţa Kovesi vorbind liber despre actul de justiţie şi, iată, dorinţa mi s-a îndeplinit! O mai auzisem la bilanţurile DNA sau în emisiunile aranjate la susţinătorii săi, dar acolo era vorba despre multă demagogie şi propagandă, de texte citite, scrise de cine ştie cine, toate menite s-o ridice în slăvile cerului.

Ei, bine, ultimele înregistrări difuzate de România TV cu şefa DNA, în cadrul instituţional, în faţa procurorilor DNA, mi-au confirmat desele aprecieri pe care le-am făcut în „Cotidianul” despre pregătirea profesională a doctorului în drept Laura Codruţa Kovesi! Acum spun fără rezerve: în materie de drept, Codruţa Kovesi este o nulitate, ca orice plagiator!

Cele 11 minute ale înregistrărilor cu Codruţa Kovesi (le puteţi asculta aici) o prezintă pe şefa DNA în toată splendoarea ei, cu un limbaj colorat, plagiat uneori după celebrul Negulescu „Portocală”, subalternul său de la Ploieşti:

- „aoleu, mânca-ţi-aş gura”

- „sunt unii care stau cu curul pe dosare”

- „o să se urce cu picioarele pe noi, credeţi-mă!”

- „mă îngrijorează de ce nu-i înhățăm”

- „ne vedem de treabă, frate, și ne luptăm până-n pânzele albe”

- „mamă, ce mult am lucrat, sîntem tari”

- „Noi, de la începutul anului, ne-am luat-o-n freză şi cu OUG 13”!

Sîntem aici în faţa unui personaj vulgar, incapabil de a-şi construi un discurs profesional, bazat pe invocarea legilor, a principiilor de drept, a procedurilor de urmat de către subalternii săi. Laura Codruţa Kovesi vorbeşte în acest fel nu pentru că s-ar coborî la nivelul auditorilor pentru a fi înţeleasă, căci nu era într-o conferinţă ţinută la puşcărie în faţa unor infractori analfabeţi, ci în faţa unor procurori cărora voia să le dea indicaţii profesionale pe care să le urmeze în munca lor de cercetare!

Urmăriţi cu atenţie aceste înregistrări şi veţi observa că Laura Codruţa Kovesi nu le cere nici măcar o dată procurorilor să respecte cu sfinţenie, în timpul cercetărilor, drepturile omului, să-şi bazeze acuzaţiile doar pe probe, să nu comită abuzuri sau să respecte legea pînă la ultima silabă. Din contră! Kovesi le cere să „înhaţe” oamenii, nu să-i cerceteze potrivit prevederilor legale! Poate îi cerem prea mult lui Kovesi dacă o trimitem la DEX, unde ar fi aflat ce înseamnă „a înhăţa”, totuşi, încercăm: „A apuca (pe cineva sau ceva) cu violență, repede și pe neașteptate”! Asta voia să spună Kovesi?

Foarte important este să precizăm că înregistrările au fost făcute cu certitudine de către unul dintre procurorii aflaţi la acea şedinţă de lucru de la DNA! Asta înseamnă că aceste „sfaturi” şi indicaţii nu erau date pentru prima oară şi că între procurorii DNA există unii care nu mai vor să participe la abuzurile ordonate de Codruţa Kovesi în toţi aceşti ani.

Drept urmare, reacţia nervoasă pe care a avut-o Laura Codruţa Kovesi după difuzarea acestor înregistrări, prin deschiderea unui dosar penal pentru ca autorul înregistrării să fie depistat şi pedepsit, nu reprezintă altceva decît o acţiune de intimidare, menită să ducă la ascunderea adevărului despre metodele aplicate pînă acum la indicaţiile sale! Din acest motiv, atît ministrul Justiţiei, cît şi CSM ar trebui să ia de urgenţă măsurile necesare pentru protejarea acelui procuror pentru ca şefa DNA să nu poată să se răzbune pe el!

De fapt, despre ce vorbeşte Codruţa Kovesi în aceste înregistrări? Să citim cîteva dintre aserţiunile sale, aşa cum le găsim în transcrierea casetelor:

- „Uncheșelu, știți ce-mi doresc: să ”decapitați” instituțional în dosarul ăla cu casele ca să ajungem la domnu premier care a semnat contractele alea”

- „Mă îngrijorează de ce nu-i înhățăm. De două luni, unii dintre ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numai unii și aceiași fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea și-au făcut trei rechizitorii anul trecut, mamă, ce mult am lucrat, suntem tari”

- „Am auzit și comentarii cu dosarul pe OUG 13. Domne, eu mi-am asumat acest dosar. Eu mi-am asumat acest dosar împreună cu domnul Surugiu și cu domnul Uncheșelu. N-au făcut un milimetru la stânga sau la dreapta fără ca eu să nu spun ”da, domne sunt de acord și susțin treaba asta și cred în continuare că am făcut ce era legal și corect. Chiar să zică CCR că am derapat instituțional pentru ea. O să iau cele 4 dosare existente în DNA cu același obiect și fpcute exact în același lucru și le duc în brațele lui Morar, și i le pun în brațe și-i zic ”ia-le, domnu Morar, spală-te cu ele pe cap”. Alții stau cu dosarele sub fund și nu facem nimic”

- „Dacă noi numa' stăm ... şi ei ne atacă şi noi înghiţim, asta e. Eu după decizia Curţii Constituţionale mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, că mă gândesc să ştie că-i presăm. Sau, mă rog... ceva dosare importante”

- „Dacă ne simt că noi nu mai avem curajul, o să se urce cu picioarele pe noi, credeţi-mă! Cumva trebuie să găsim cu toată Secţia 3-4 dosare cu potenţial! Colegii care au sau constată că au ... (NEINTELIGIBIL)... vă ajutăm să ieşiţi cu dosaru' ăla... mai ieşim cu două dosare...Ce coleg aveţi, faceţi ... (NEINTELIGIBIL)... şi să supravieţuim! Să trecem peste perioada asta grea, că asta e important. Da' vedeţi cum vi se pare şi cum o simţiţi. Eu, cel puţin, aşa o simt. Noi, de la începutul anului, ne-am luat-o-n freză şi cu OUG 13, şi cu aia, şi cu aia şi cu aia ... şi oamenii ne-au apărat”.

În faţa acestor evidenţe, ministrul Justiţiei şi Procurorul general ar fi trebuit s-o suspende imediat pe Codruţa Kovesi din funcţie, mai ales după ce DNA a dat publictăţii acel Comunicat absolut îngrijorător, în care se spune:

„Înregistrările respective nu sunt autentice, ele conțin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera conținutul real al afirmațiilor enunțate de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție în diverse împrejurări, cum ar fi ședințe publice ori ședințe de lucru cu procurorii secțiilor operative”!

Ce logică este în acest Comunicat? Cum, adică, înregistrările nu sînt autentice, dar au un conţinut real? Ori sînt autentice şi atunci totul este real, ori sînt false şi atunci nimic nu este real! Că acestea sînt făcute în diverse împrejurări, chiar nu contează, căci în toate este clară vocea Laurei Codruţa Kovesi!

În Comunicatul DNA, se cere procurorului general să se autosesizeze pentru încălcarea prevederilor art. 268, al. 2 din Codul penal, care spune: „Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârşirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”! Cu alte cuvinte, DNA cere o anchetă împotriva jurnaliştilor care au difuzat aceste înregistrări, sugerînd, la fel ca în cazul „pixelului albastru”, că aceştia ar fi falsificat vocea Codruţei Kovesi! Numai pentru o asemenea presupunere şi Codruţa ar trebui să fie suspendată din funcţie, căci nimeni şi nimic nu-i poate împiedica pe jurnalişti să difuzeze absolut orice material de interes public! În ceea ce priveşte falsificarea vocii, cred că Laura Codruţa Kovesi a văzut prea multe filme SF în viaţa ei.

Dar, ca să atingă şi culmile penibilului, Comunicatul DNA face o precizare de tot rîsul:

„Concret, enumerăm următoarele fragmente vădit nereale, cu titlu de exemplu:

- „Uncheșelu, știți ce-mi doresc: să "decapați" instituțional în dosarul ăla cu casele și să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea.”

- „Dar altceva mă îngrijorează, că la ăștia cu dosarele vechi, fiecare știți ce aveți. Mă îngrijorează de ce nu-i înhățăm!”

- „Eu după decizia Curții Constituționale mi-aș fi dorit să ieșim cu un dosar cu un ministru, că mă gândesc că totuși presăm. Sau, mă rog... ceva dosare importante”

- „Iar colegii au dovedit că s-au depus documente în procesul legislativ și Curtea a venit și... aoleu, mânca-ți-aș gura... Pățesc că (...) de la Constanța…..”

Ce este nereal în aceste pasaje, din moment ce pe înregistrări se aude clar vocea Codruţei Kovesi şi însuşi acest Comunicat confirmă că fragmentele sînt reale, chiar dacă sînt realizate în diferite împrejurări?

Dar nu ar fi prima oară cînd Laura Codruţa Kovesi dovedeşte că nu are proprietatea termenilor, motiv pentru care, chiar din înregistrări, se vede că nu înţelege conţinutul Deciziilor CCR referitoare la Ordonanţa 13 sau la depăşirea competenţelor DNA!

Încurajată de cei care au muşamalizat cazul plagiatului său din teza de doctorat (din comisie a făcut parte şi actualul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader), susţinută de Traian Băsescu şi Klaus Iohannis, în ciuda avizului negativ dat de CSM în 2009, decorată şi premiată de ambasade şi regi, în ciuda sutelor de materiale de presă care au criticat-o, Laura Codruţa Kovesi crede că poate să-şi permită absolut orice fără a fi pedepsită vreodată!

Dacă şi acum, în faţa acestor înregistrări devastatoare, instituţiile abilitate o menajează pe Laura Codruţa Kovesi şi o vor lăsa să-şi continue „treaba” (cum spune chiar ea) în fruntea DNA, atunci înseamnă că statul de drept chiar este o iluzie. Dar, după cum vedem, politicienii au altă „treabă”, au de dus războaiele dintre ei, dovedind că, în acest fel, chiar ar merita tratamentul pe care Codruţa Kovesi îl administrează unora dintre ei.

Din păcate, există şi victime colaterale nevinovate, motiv pentru care încă sperăm ca Laura Codruţa Kovesi să fie aruncată la „coş” (ca în baschet) pentru toate abuzurile săvîrşite, inclusiv ca procuror general, cînd se ducea în sufrageria lui Gabriel Oprea, alături de politicieni şi şefii serviciilor secrete.