O rețetă: împrumuturi și corupție

Un fost înalt funcționar al Băncii Mondiale, retras la pensie, a relatat într-o carte de universal impact emoțional* rețeta oligarhiei financiare multinaționale pentru țările fără putere militară, dar bogate în resurse minerale. Acest funcționar lucrase mai ales în Africa. Iată rețeta, pe scurt:

1. Convinge-i pe conducătorii țării să facă împrumuturi mari pentru infrastructură, baza unei viitoare dezvoltări oriunde în lume.

2. Învață-i, apoi, cum să deturneze banii pentru interesele lor personale.

3. Explică-le, mai departe, că au nevoie de noi împrumuturi, ca să plătească rata dobânzii și să facă totuși ceva kilometri de autostradă.

4. Nu este nevoie să mai insiști: și acești bani vor fi jecmăniți de corupția locală.

5. Explică-le, la urmă, că ar putea concesiona exploatarea zăcămintelor de cupru, de pildă, unor mari corporații, contra unor dividende.

Noi am perfecționat rețeta: am jecmănit bugetele naționale, împrumuturile le-am făcut pentru salarii și pensii, iar zăcămintele cele mai valoroase le-am concesionat (împotriva Constituției) prin vot în Parlament; apoi, am înființat o Direcție anticorupție care a devenit ea însăși mai coruptă decât corupții pe care ar fi trebuit să-i prindă; Direcția urmărea de fapt ca nu cumva să ajungă în Parlament… cititorii acelei cărți.

*John Perkins, Amintirile unui asasin economic, în românește la editura ziarului „Săptămâna Financiară“,

parte a trustului de presă deținut de Dan Voiculescu