Tenis la nivel înalt. Djokovic, cea mai scurtă victorie

Novak Djokovic a reușit calificarea în finala Turneului Campionilor 2023, după o victorie lejeră. După doar două seturi, l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaraz, scor 6-3, 6-2.

„Unul dintre cele mai bune meciuri ale anului în aceste circumstanțe jucând probabil împotriva celui mai mare rival pe care l-am avut anul acesta, Carlos. Am avut niște meciuri epice. De fapt, toate cele trei meciuri pe care le-am jucat anul acesta au fost meciuri maraton”, a spus Djokovic.

„Cred că toată lumea se aștepta, inclusiv probabil amândoi, că vom avea o noapte lungă, o luptă mare, un meci lung, dar am reușit să intensific presiunea și am câștigat. După ce i-am făcut break la 4-3 în primul set, am jucat cu adevărat impecabil până la finalul meciului. A jucat un tenis grozav, la nivel înalt, a pus multă presiune pe jocurile sale de serviciu, l-a făcut să greșească. Am servit foarte bine atunci când am avut nevoie.”

Calificat în semifinale grației victoriei lui Jannik Sinner în fața lui Holger Rune, liderul mondial îl va întâlni pe italian în ultimul act al competiției, după succesul din semifinale.

Nole a arătat o prestație solidă în fața celui de-al doilea favorit, a cedat doar cinci gameuri și a încheiat partida după doar o oră și jumătate de joc.