Au ieșit scântei la Turneul Campionilor. Sinner. ”Când câştigi împotriva nr. 1 mondial…”

Sârbul Novak Djokovic, numărul unu mondial din tenisul profesionist masculin, a fost învins de italianul Jannik Sinner (nr. 4), cu 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), la capătul unui meci care a durat peste trei ore, marţi, la Torino (Italia), în Grupa Verde a Turneului Campionilor (ATP Finals).

Impulsionat de public, jucătorul italian în vârstă de 22 de ani a produs senzaţie, reuşind să-l învingă pentru prima oară în cariera sa pe Djokovic (36 ani), deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24), care a câştigat recent al 40-lea trofeu Masters 1.000, la turneul de Paris-Bercy.

Djokovic venea după o victorie dificilă în faţa danezului Holger Rune, cu 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 6-3, în meciul său de debut la competiţia de la Torino. El este nevoit acum să-l învingă pe polonezul Hubert Hurkacz (locul 9 ATP), pentru a se califica în semifinale.

Tot marţi, în cadrul aceleiaşi grupe, Holger Rune, numărul 8 mondial, a câştigat partida cu grecul Stefanos Tsitsipas (nr. 6), constrâns să abandoneze după doar trei ghemuri, din cauza unei accidentări la spate.

Danezul în vârstă de 20 de ani, sfertfinalist la Roland Garros şi Wimbledon în acest an, rămâne la rândul său în cursa pentru un loc în semifinale.

Polonezul Hubert Hurkacz este cel care îl va înlocui pe Tsitsipas şi Grupa Verde şi îl va înfrunta pe Novak Djokovic joi. În şase dueluri anterioare, sârbul l-a învins de fiecare dată pe polonez.

„Înseamnă foarte mult pentru mine…

…Nu știu exact (unde se poziționează această victorie în cariera sa), dar când câştigi împotriva numărului 1 mondial, care a câştigat 24 de Grand Slamuri, este evident că este în topul (rezultatelor din carieră)…

Au fost momente când amândoi am servit foarte bine. Când ai 30-0 într-un game de serviciu, e un pic mai ușor. Am simţit că a fost un meci foarte tactic şi am reuşit să câştig, aşa că sunt foarte fericit” – Jannik Sinner, după victoria cu Novak Djokovic.