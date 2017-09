Cristian Tudor Popescu, desființat de un preot

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureși, Francisc Doboș, s-a arătat oripilat de declarația jurnalistului Cristian Tudor Popescu privind natalitatea.

"De ce se fac copiii? – (se) întreba aseară CTP (săptămâna trecută - nr.). Am rămas oripilat de răspunsul lui:

„Oamenii fac copii când au un grad ridicat de insatisfacție în legătură cu propria lor existență în această viață ...

Cei care fac copii mulţi sunt săraci, nemulțumiți în raport cu societatea, care nu au reuşit să realizeze lucrurile pe care le-au dorit şi încearcă să trasfere ratarea lor copiilor ...” Mulți dintre cei care citiți aceste rânduri aveți copii. Unii aveți chiar 3, 4 sau mai mulți copii. Sper că acum vă e clar de ce „i-ați făcut”. M-am lămurit și eu că mama a fost atât de frustrată că m-a adus pe lume. Și a fost frustrată de 4 ori de-a lungul vieții. Mare e grădina ta Doamne și mulți sar gardul!", a scris Doboș pe pagina sa de Facebook.

Cristian Tudor Popescu a declarat săptămâna trecută la Digi 24, referindu-se la natalitate, că oamenii fac copii când au un grad ridicat de insatisfacție față de existența lor. În opinia acestuia, cu cât oamenii sunt mai mulțumiți de viața lor, cu atât sunt mai puțin dispuși să aibă copii.

„Copiii se fac pentru părinți. Dacă îmi spuneți mie că cei care fac copii au în cap perpetuarea speciei sau demografia României... O să vă spun ceva greu de înghițit. Oamenii fac copii când au un grad ridicat de insatisfacție în legătură cu propria lor existență în această viață”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Când oamenii au o viaţă foarte încărcată, foarte completă profesional, sentimental, personal, nu mai simt nevoia să facă copii. Cei care fac copii mulţi sunt săraci, nemulțumiți în raport cu societatea, care nu au reuşit să realizeze lucrurile pe care le-au dorit şi încearcă să trasfere ratarea lor copiilor: să facă el/ea ce nu am făcut eu, să aibă el/ ea ce nu am avut eu şi mai ales să am un sprijin la bătrâneţe”, a adăugat jurnalistul.

„Într-o ţară că Finlanda, bătrânii nu au nevoie de copii, n-au nevoie de toiagul bătrâneților lor. Au bani din pensie. Să vedem spre ce duce această grijă excesivă a statului faţă de anumite categorii de cetăţeni”, a mai spus CTP.